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01 Haziran 2018 14:07

Sokak müzisyenleri Maltepe’de sahne aldı

Maltepe ve Kartal başta olmak üzere Anadolu Yakası’nda sokak müzisyenliği yapan yetenekli isimler, “Sokaktan Sanata” konseri ile Maltepe’de sahne aldı.

Sokak müzisyenleri Maltepe’de sahne aldı

01 Haziran 2018 14:07


Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki konser, müzisyen Ayla Karacan’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Bağlama, gitar, keman klarnet ve vurmalı çalgılar eşliğinde, Neşet Ertaş türkülerinin yanı sıra “Mamoş” “DomDom Kurşunu” “Esmerim” “Dostum Dostum” gibi halk müziğinin birbirinden güzel, sevilen türkülerini seslendiren 12 kişilik ekip, dinleyicilerden tam not aldı.



Sokaktan sahneye


“Sokaktan Sahneye” isimli konserle, yüzlerce müzikseverin karşısına çıkan müzisyenlerin öyküsü ise bir hayli ilginç. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir araya gelen ekip, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan, Ayla Karacan’ın kendisine ait müzik okulunda Maltepe ve Kartal başta olmak üzere Anadolu Yakası’nda sokaklarda, caddelerde, metrolarda sokak müziği yapan yetenekli isimlere, ücretsiz eğitimler vermesiyle kuruldu. Bugüne kadar pek çok konser veren Sokaktan Sahneye ekibi, ayrıca bir albüm hazırlığı içerisinde.




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