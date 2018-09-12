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Sokak ortasında husumetlisini vurdu

Etiler’de bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu.

Etiler'de bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişiyi sokak ortasında bacağından vurdu.


Olay, Etiler'de Alkent sitesinin karşısında sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan Yasin E. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs sokakta karşılaştı. Bunun üzerine Yasin E. koşarak kaçmaya başladı. Bir dükkanın bahçesine girerek saklanmaya çalışan Yasin E.'nin peşinden gelen husumetlisi silahını çıkararak ateş etti. Yasin E.'yi bacağından yaralayan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.


Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yasin E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı arıyor.

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