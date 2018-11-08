Sokak ortasında öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Bahçelievler'de dün sokak ortasında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mertcan Karagöz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Bahçelievler'de dün sokak ortasında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Karagöz'ün aile yakınları, Mertcanın futbol oynadığı takım formasının da örtülü olduğu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye Mertcan Karagöz'ün babası Nihat, annesi Nurgüzel, ağabeyi Anıl, ablası Buse Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda okul arkadaşı ve futbol oynadığı takım arkadaşları katıldı. İkindi namazını müteakip Karagöz için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Karagöz'ün cenazesi sevenleri tarafından omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Gözyaşları arasında araca konulan Karagöz'ün cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece'deki Büyükçekmece Mezarlığına götürüldü.

“Cinayeti işleyebilmek için cesaret hapı kullanmış”

Olayın öncesine ilişkin bilgiler paylaşan Mertcan Karagöz'ün yakın arkadaşı, “Bunlar bir hafta önce birbirlerine omuz atmış. Kantinde oluyor bu olay. Daha sonra biz Muhammet Kostil'in yanına gittik. İkisini barıştırdık. Konuyu kapattık. Sonra Muhammet Kostil denen çocuk üç gün önce evden kaçmış. Parasını biriktirerek bir tüfek almış. Cinayeti işleyebilmek için cesaret hapı kullanmış. Sonra da Mertcanı okul çıkışı takip etmiş ve olayı gerçekleştirmiş” şeklinde konuştu.

“Benim kardeşim kavga edecek biri değil”

Mertcan'nın kendi halinde bir çocuk olduğunu ifade eden teyzesinin oğlu Koray Acarlı, “Verilen bilgiye göre vuran şahıs yakalanmış. Benim kardeşim pek kavga edecek bir çocuk değil. Kendisi futbolcuydu. Sessiz sakin biriydi” diye konuştu.

Mercan'nın amcası Zihni Karagöz ise, “ Bu bize yapılır mı. Bizim ailemiz iki günden beri ne halde, gelin görün. Buna bir el atmaları lazım. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın” dedi.