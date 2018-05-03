Kendisinden boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen’i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa’da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Ali Çeçen’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Çeçen’in yanı sıra, öldürülen Birgül Çeçen’in iki oğlu, annesi ve kız kardeşi de hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın oğlu Hüseyin Çeçen, ’’Olay günü babam rakı almıştı eve gelmişti annemle beraber içtiler. Daha sonra babaannem geldi, bir şeyler söyledi ve annem ağladı. Babam da anneme ağlamamasını söyledi ve ardından iki tokat vurdu. Tartışmanın ardından annem de sürekli sinir krizi geçiriyordu. Annem yarı çıplak dışarı çıkmıştı. Ben odamda idim. Silah sesi duydum. Silah sesine aşağıya indim. Annem yerde yatıyordu. Babam kaçmıştı, tartışmanın sebebini bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın maktulün resmi nikahlı eşi olduğu, olay günü aile ortamında oluşan bir tartışmanın devamında sanığın evde bulunan av tüfeği ile dışarı çıkan maktulün arkasından giderek ateş ettiği ve ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

Ayrıca sanığın eylemine uyan ’’Üst soy veya alt soydan birine ya da es veya kardeşe karsı kasten öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’’silahla tehdit’’ suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından İstanbul Kadın Meclisleri grubu üyeleri maktul Birgün Çeçen’in annesi ve yakınlarıyla birlikte adliye önünde açıklama yaptı.