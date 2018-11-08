Sokak ortasında vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Bahçelievler’de sokak ortasında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mertcan Karagöz’ün cenazesi ailesine teslim edildi.
Bahçelievler'de sokak ortasında okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mertcan Karagöz'ün cenazesi ailesine teslim edildi.
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak üzerinde okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Mertcan Karagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Mertcan Karagöz'ün cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Okul arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden Mertcan Karagöz, Şirinevler Ulu Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.