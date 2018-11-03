'Sokaktan Olimpiyata' sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

Türkiye Kaykay Federasyonu ve Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri tarafından bu sene ilki düzenlenen Sokaktan Olimpiyata kaykay etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun gelişmesi, tabana yayılması ve sporcuların yetiştirilmesi adına tüm kaynaklarımızı seferber ettik" dedi.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması, spora olan ilginin arttırılması ve farklı spor dallarında ülkemizin adının duyurulması amacıyla 'Sokaktan Olimpiyata' projesi hayata geçirildi. Bu sene ilki Bebek Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte Hülya Koçyiğit, Seda Sayan gibi ünlü isimler katıldı.

“Sporun gelişmesi ve tabana yayılması adına tüm kaynakları seferber ettik”

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu konuya katkısı olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kaykay sporu başta olmak üzere tüm spor branşlarımızı önemsiyoruz. Sporu futboldan ibaret sanmıyoruz. Sporun gelişmesi tabana yayılması ve sporcuların yetiştirilmesi adına tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Köylerimize kadar çok güzel tesislerimiz var" dedi.

"İlk kaykay pistimizi Beyoğlu'na inşa edeceğiz"

Kaykay konusundaki eksiklikleri gidermek konusunda ilk adımın atıldığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "İlk kaykay pistimiz için Beyoğlu Belediye Başkanımız yer tesis ediyor, oraya inşa edeceğiz. Projeyi de ayrıca destekliyoruz. Bakanlığımızın tüm imkanları sizler için. Bu konuya öncelik eden başta Hülya Koçyiğit olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Her türlü arkanızdayım”

Çocukların sokaktaki tehlikelerden uzak tutulması için bu tür projelerin oldukça önemli olduğunu söyleyen Seda Sayan ise, “Taşın altına elini sokan herkesi kutlamak gerek. Sokakları çok iyi bilen biri olarak bu yavrularımızı hayata kazandırmak ve çocukların bu kadar gönüllü bu işi yapması bütün sokakta bekleyen tehlikelerden uzak tutmak sizin sayenizde. Her türlü arkanızdayım. Çocuklar sizinle gurur duydum" dedi.

“Olimpiyatlarda ülkemi teşmil edeceğimi düşünüyorum”

Kaykayları ile gösterilerini izleyenlere sunan gençlerden Berke Dikişçioğlu, "Bu işte en iyisi olacağımı düşünüyorum. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edeceğimi düşünüyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. Çabalayacağız en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik, katılımcıların kaykayları boyamaları ve kaykay gösterisi ile son buldu.