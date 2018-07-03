Sokratis Arsenal’de

Arsenal, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Ada ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund’da forma giyen Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Arsenal’den Sokratis’in transferinde ödenecek bedel hakkında bilgi paylaşılmazken, İngiliz basını ise deneyimli futbolcu için yaklaşık 20 Milyon Euro verileceğini yazdı.

Yunan savunma oyuncusu, daha önce ülkesi Yunanistan, İtalya ve Almanya’da forma giyerken, 79 kez de milli takım formasını terletti.