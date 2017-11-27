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27 Kasım 2017 16:25

Soldado’nun Kasımpaşa karşısında oynaması zor

Fenerbahçe’nin İspanyol oyuncusu Roberto Soldado’da çekilen MR sonucunda yoğun ödem tespit edildi.

Soldado’nun Kasımpaşa karşısında oynaması zor

27 Kasım 2017 16:25

Golcü futbolcunun Kasımpaşa karşısında forma giymesi zor görünüyor.


Antalyaspor karşısında 67. dakikada oyuna giren ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 9 dakika sahada kalabilen Roberto Soldado’nun MR’ı çekildi. İspanyol golcünün çekilen MR’ında dizinde yoğun ödem tespit edildi tedavisine başlandı. Ancak kayınvalidesi Anna Alvarez’in pankreasındaki tümör nedeniyle İspanya’ya giden Soldado’nun tedavisine İspanya dönüşü devam edilecek. Kasımpaşa karşısında forma giyip giymeyeceği cumartesi günü belli olacak olan Soldado’nun bu maçta oynaması zor görünüyor.



Gözler Robin van Persie’de


Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Robin van Persie’nin Adana Demirspor’la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyebileceği ifade edildi. Kasımpaşa maçında cezalı Janssen’in forma giyemeyecek olmasının yanı sıra, sakatlığı bulunan Fernandao ve Soldado’nun oynaması zor görünüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın Kasımpaşa maçı için elindeki alternatifler Robin van Persie ve Ahmethan Köse. Kocaman, sağlık ekibinden gelecek olan rapor doğrultusunda Robin van Persie’yi Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya sürebilir.




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