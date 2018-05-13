SoloTürk İstanbul’da nefesleri kesti

Hava Harp Okulu’nda akademik eğitim-öğretim döneminin kapanışı, geleneksel olarak düzenlenen Genç Kartallar Haftası ile yapılıyor. Hafta nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri uçağı SoloTürk, etkinliğe katılan binlerce İstanbulluya gösteri sundu. SoloTürk uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşandı. Uçakların uçuşu sırasında binlerce vatandaş cep telefonuyla çekim yaptı. Etkinliğin ana sponsorluğunu SBK Holding üstlendi.

"Bu organizasyona sponsor olmak bizim için bizim için onurdur" diyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra bizi üzenlerden biri de yetiştirilen pilotların vatandaşı bombalamasıydı. O pilotlar, görevden alındıktan sonra yerleri nasıl doldurulacak diye düşünülüyordu. Pilotlar kolay yetişmiyor. Bugün şunu gördük; bu ülkede o kadar kahraman pilot var ki, onların yerini hemen doldurduklarını gördük. Onlardan çok daha iyi pilotların yetiştiğini gördük. Havacılıkla biraz ilgileniyorum. Bu zaman kadar birçok gösteri izledim. Ama SoloTürk gösterisi gibisini daha önce görmedim. 15 Temmuz’dan sonra yapılan ilk organizasyon. Biz de bunu layıkıyla yapmak istedik. Sanatçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve burada bulunan birçok şirket destek verdi’’ şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılımı değerlendiren Korkmaz, "İğne atacak yer yoktu. Yaklaşık 23 bin kişi tespit edilen insan sayısı. Trafik çok yoğundur. Trafik problem olmasaydı daha fazla insan yetişebilirdi. Bu kadar kalabalığı biz de beklemiyorduk. Bu kalabalığın asıl sebebi; herkesin kahraman pilotları merak etmesiydi. Halkımıza böyle yürekten katıldıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemiz, bu pilot arkadaşlarımıza güvensinler. Pilotlarımızın, göklerin krallığını ve kartallığını kimseye bırakacağını düşünmüyorum. Göklerin emin olduğunu gördüm. Bunu herkese gösterdiler" diye konuştu.

Etkinlikte ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sahne alarak, etkinliğe katılan vatandaşları eğlenceye doyurdu.