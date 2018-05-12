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12 Mayıs 2018 20:53

SoloTürk’ten İstanbul’da nefes kesen gösteri

Dünyaca ünlü akrobasi uçağı SoloTürk, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.

SoloTürk’ten İstanbul’da nefes kesen gösteri

12 Mayıs 2018 20:53

SoloTürk’ün nefes kesen gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.


Hava Harp Okulu tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk, İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen binlerce SoloTürk hayranı, Hava Harp Okulu’nun Yeşilköy’deki kampüsüne akın etti.


Gösteriyi izlemeye gelenlerden Sedat Akkoyun, "Ailemle birlikte geldim. Eşim arkada sabırsızlıkla uçuşun başlamasını bekliyor. Onlar bizim gururumuz. Çok heyecanlıyız. Onların dünyanın en iyi pilotları olduğunu biliyoruz. Onları canlı canlı görmeye geldik" şeklinde konuştu.


SoloTürk gösterisini izlemeye gelen Arzu Karlar ise, "Kızımla birlikte gösteriyi izlemeye geldim çok heyecanlıyım. İlk defa seyredeceğiz. Gösteriyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi



SoloTürk gösterisi izleyenleri büyüledi


Saatler 19.45’i gösterdiğinde herkesin merakla beklediği SoloTürk, tüm ihtişamıyla İstanbul semalarındaki şovuna başladı. F-16 uçağıyla gerçekleştirilen dünyaca ünlü akrobasi gösterisi, izleyenleri büyüledi. Bir çok vatandaşın ilk kez izleme imkanı bulduğu SoloTürk gösterisi 10 dakika sürdü. Heyecanla gösteriyi izleyen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarına kaydetti.


Öte yandan SoloTürk’ün akrobasi gösterisi münasebetiyle 19:45 ile 19:55 saatleri arasında Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar 10 dakika süreyle durdu. Gösterinin bitmesinin ardından uçuşlar tekrar normale döndü




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