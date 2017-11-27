Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı’ndan İhlâs Vakfı’na ziyaret

Yüksek öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı Sadık Abdullah Abdi, Türkiye’nin ve İhlâs Vakfı’nın Somali’ye yaptığı yatırım ve yardımlardan dolayı teşekkür ederek Türk yatırımcı ve iş adamlarını Somali’ye yatırım yapmaya davet etti.

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 2012 yılında Somali’ye giderek iç savaş ve kuraklık sebebiyle yaşanan yokluk ve dramı bizzat gözlemlediklerini belirtti. Okyay, güçlerinin yettiği kadar hayırseverlerin yardımlarını Somali’ye ulaştırdıklarını ve bundan sonra da ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.