Somalı kadınlar ihracata katıldı

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da gerçekleşen maden kazası sonrası, tüm Türkiye’nin tek yürek olarak destek verdiği Soma’da, kadın emeğiyle yeni bir hayat kuruldu. Facianın ardından bölgede kadınların çalışmak istediğini fakat alternatif iş olanağı olmadığını gözlemleyen KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Soma Belediyesi iş birliğiyle başlattığı, 387 üyeli Soma’da Önce Kadın Üretim ve Eğitim Merkezi projesi, kadınların kendi yönettikleri Soma’da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne dönüştü.

2015 yılında kurulan Kooperatif’te yer alan kadınların büyük çoğunluğunu madenci eş ve yakınları oluşturuyor. Kooperatif, kendisi de bir KAGİDER üyesi olan Dressbest firmasının sahibi Rana Tülin Yazıcı’nın oluşturduğu iş hacmi ile Somalı kadınlar için alternatif geçim kaynağı haline gelmiş durumda. İhracat odaklı üniforma markası, havayollarından otellere, devlet kuruluşlarından hastanelere kadar dünyanın 42 ülkesindeki prestijli müşterileri için ürettiği üniformaların bir kısmı, Somalı kadınların elinden çıkıyor.

“Soma’da umudu büyüteceğiz”

Markanın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rana Tülin Yazıcı, Soma’daki iş modelini yeni bir atılımla desteklemeye hazırlandıklarını ifade ederek, “Yaşanan elim facianın ardından Soma’da kadınların üretime katılması ve ekonomik olarak güçlenmeleri ile edindiğimiz deneyim bize yeni bir ufuk açtı. Gördük ki buradaki kadınlar iş hayatına dahil olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Madenciliğe mahkûm gibi görünen bir bölgede alternatif geçim kaynağı sağlanması, herkese umut verdi. Biz şimdi bu umudu büyütmek istiyoruz. Kooperatifin mevcut imkanları ne yazık ki sınırlı. Bu nedenle, markamızın üretiminin şimdilik yalnızca küçük bir kısmını burada yapabiliyoruz. Oysa aldıkları eğitimler sayesinde mesleği çok iyi öğrenmiş, dünya standartlarında iş çıkarabilen, çalışmaya son derece hevesli bir kadın nüfusu var. Şimdiki hedefimiz, bölgenin kaderini değiştirmeye aday bir girişimle, devletimizin de desteğiyle, kooperatifi büyütmek ve markamızın üretiminin en az yüzde 10’unu Soma’ya taşımak" diye konuştu.