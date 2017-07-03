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03 Temmuz 2017 12:17

Son 10 yılda beyaz perdede en çok Recep İvedik konuşuldu

Recep İvedik serisi son on yıl içerisinde de medyanın gündemine otururken, 2007 yılından itibaren 12 bin 663 habere konu oldu.

Son 10 yılda beyaz perdede en çok Recep İvedik konuşuldu

03 Temmuz 2017 12:17


Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press son on yılın beyaz perde performanslarını inceledi. Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre, son on yılda beş defa gişe rekoru kırıp yılın en çok izlenen filmi olan Recep İvedik serisinin beyaz perdeye damga vurduğu öğrenildi. Film son on yıl içerisinde de medyanın gündemine otururken, 2007 yılından itibaren 12 bin 663 habere konu oldu.


Sinema seyircisi azaldı, tiyatroya ilgi arttı


Türkiye genelinde sinema seyirci sayısı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi olurken; tiyatro izleyici sayısı ise yüzde 2,8 artışa geçerek 6 milyon 16 bin 762 oldu. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği verilere göre Türkiye’nin sinema ve tiyatro istatistiklerini çıkardı. Ajans Press’in edindiği bilgilere göre Türkiye’de sinema salonlarının sayısının geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre artışa geçerek 2 bin 483 olduğu belirtilirken aynı dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısının 307 bin 456’ya ulaştığı belirtildi. Yine aynı dönem içerisinde gösterilen film sayısı 53 bin 443 oldu. Bu filmler içerisinde yerli yapımların sayısı 22 bin 642 olurken, 30 bin 801 yabancı yapım gösterime girdi. Tiyatro salonlarında oynanan eserler incelendiğinde ise geçtiğimiz yıl 7 bin 766 eserin izleyiciyle buluştuğu saptandı.




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