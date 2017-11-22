Son 10 yılın en büyük deprem tatbikatı Zeytinburnu’nda yapılacak

00’da hava, kara ve deniz destekli olmak üzere üç ayrı noktada son 10 yılın en büyük deprem tatbikatına imza atacak.

Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatına İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye Bakırköy Grup Amirliği, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, İSKİ Zeytinburnu Teknik Şefliği, BEDAŞ Bakırköy İşletme Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Telsiz Amatörleri Derneği (TRAK), Biruni Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi ve Zeytinburnu İzcilik Topluluğu katılacak.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda kurulacak acil durum çadırlarının ana karargah yeri olarak belirlendiği tatbikatta eş zamanlı olarak hava, kara ve deniz senaryoları gerçekleştirilecek. Helikopter, itfaiye, ambulans, polis, zabıta ve sağlık ekipleri eşliğinde canlandırılacak 3 saatlik tatbikatta Kazlıçeşme açıklarında denizde alabora olan teknede mahsur kalan vatandaşlar acil müdahale botu ile kurtarılıp, ambulans ile hastaneye sevk edilecek. Eş zamanlı olarak Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulundaki öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildikten sonra üçüncü katta mahsur kalan öğrenciler kurtarılacak. Makaracılar Sanayi Sitesi’nde ise deprem esnasında çöken binaların altında kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarılacak. Helikopter destekli tatbikatta Maslak’tan havalanan helikopter, Zeytinburnu Şehir Stadyumu’na ambulans ile getirilen yaralıyı hastaneye nakledecek. Depremde hasar gören binalarda vatandaşların zarar görmemesi için de İSKİ tarafından su kesilirken, İGDAŞ tarafından doğalgaz vanaları kapatılacak. BEDAŞ da trafodan enerji aktarımını durduracak. Kızılay’ın “kan bağışı” kampanyası başlatacağı tatbikatta, ayrıca soğuk havada dışarıda kalan vatandaşlara da sıcak çorba ikram edilecek.