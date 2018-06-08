Son 2 yılda 12 bin milyoner Türkiye’den göç etti

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyadaki milyonerlere yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Yeni Dünya Zenginlik Raporu’nun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, son iki yılda Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 12 bin olarak belirlendi. 2015 yılında ise bu sayı bin olarak görüldü. Her geçen gün ülkemizi terk eden milyoner sayısı artarken, geçen yıl Türkiye’yi terk eden milyoner sayısının toplam milyonerlere oranı yüzde 12 olarak saptandı. Böylelikle Türkiye yüzde 12’lik oranla ülkesini terk eden milyonerler sıralamasında, büyük ekonomiler arasında birinci sıraya yerleşti. Venezuela ise milyonerlerin yüzde 16’sını kaybederek küçük hiperenflasyon ekonomisine sahip ülkeler arasında Türkiye’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

3 yılda 12 binin üzerinde haber çıktı

PRNet ve Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği araştırmada, milyonerlerle ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2015-2018 yıllarını kapsayan medya incelemesinde, milyonerleri konu alan 12 bin 834 haber çıkışı saptandı. Raporda, dünya üzerinde servetleri 1 milyon doların üzerinde bulunan 15 milyon kişi olduğu tespit edilirken, bunlardan 100 bininin geçen yıl ülkelerini değiştirdiği saptandı. Milyonerlerin en çok terk ettiği şehirlerin başında; Jakarta (Endonezya), Lagos (Nijerya), Londra (İngiltere), Moskova (Rusya), Paris (Fransa) ve Sao Paulo (Brezilya) yer alırken, İstanbul’unda o sıralamada bulunması dikkat çekti. Milyoner göçünden kazanç elde eden ülkeler ise; Avustralya, ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Karayipler, İsrail, İsviçre, Yeni Zelanda ve Singapur olarak belirlendi.