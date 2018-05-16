Son çeyrekte kamuda 2 bin 500 engellinin ataması yapılacak

Sarıeroğlu bu yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacağının da bilgisini verdi.

‘Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz’ adıyla başlatılan projenin protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un katılımıyla imzalandı.

Törene konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli bireylerin işgücü piyasalarında daha fazla yer almaları, istihdam imkanından daha fazla faydalanmaları ve hayatın her alanında aileleriyle birlikte etkin ve aktif olarak yer almasının temel öncelikleri olduğunu belirterek , “Bu öncelik çerçevesinde bugün istihdam ayağıyla ilgili çok önemli bir başlangıcı gerçekleştireceğiz. Bizim birinci gündem maddemiz şuanda istihdamın artırılması işsizliğin azaltılması. Bu bağlamda kadınlar gençler ve engellilerle ilgili çok özel politikaları devreye soktuk. Büyüme performansımızı sürdürme konusunda etkin kararlı politikalarımızı devam ettireceğiz. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarımız dün açıklandı. Şubat ayı verilerine göre yaklaşık 1 milyon 210 bin kişilik bir istihdam artışımız var. Bu rakamın Mart ayından itibaren daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz” dedi.

Kadın istihdamında 493 bin kişilik bir artış gerçekleştiğini aktaran Sarıeroğlu, “İşsizlik oranlarımızda iki puanlık bir düşüş, kadın istihdamı anlamında güçlü bir artışımız var. Kadın istihdamında 493 bin kişilik bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Teşviklerimizin sahaya tam manasıyla yansımasını sağlamak için ikincil düzenlemelerimizi tamamladık, yeni uygulamalarımızı devreye soktuk” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir perspektif ortaya koyduk”

Bakan Sarıeroğlu, engelli bireylerle ilgili çalışmalarında da yeni bir perspektif ortaya koyduklarını söyledi. Sarıeroğlu, “Geçmişten bu yana engelli kardeşlerimizle ilgili güçlü adımlar gerçekleştirdik. Geçmişte dört duvar arasında, geleceğe dair umudu olmayan engelli kardeşlerimiz ve ailelerimiz bugün çok daha güçlüler. Gelecek ile ilgili umutları ve hayalleri canlı şekilde devam ediyor. Bu bizim için en önemli onur ve gurur kaynağıdır” diye konuştu.

İŞKUR olarak 16 yılda 372 bin engelli bireyin işe yerleştirilmesinde aracılık ettiklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “2002 yılında bir yılda 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR bugün bir yılda 1 milyon 57 bin kişinin işi yerleştirilmesine aracılık eder haline gelmiştir. 16 yıl içerisinde 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesinde aracılık eder haline gelen güçlü bir kurum gelmiştir” dedi.

Kamuda 2 bin 500 engelli ataması

Diğer taraftan 2002 yılında engellilerin kamuda istihdam oranının yaklaşık 5 bin 500 kadarken, bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, “Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. EKPSS sınavlarına geçtiğimiz aylarda girdiler. Bu bağlamda yenilikçi politikalarımızla onlara kendilerini iyi hissedecekleri ortamları oluşturarak, fiziki imkanların engelli kardeşlerimizin şartlarına uygun hale getirilmesiyle alakalı desteklerimizi de güçlü şekilde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, engelli girişimcilere verilen 36 bin liralık hibe desteğinin 50 bin liraya çıkarıldığını açıklayarak, “Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz; girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları yine öncelik verdiğimiz başlıklardan bu anlamda 36 bin liralık hibe desteğini 50 bin liraya yükseltmiş durumdayız” dedi.

Törende konuşan İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ise, “Saygıdeğer bakanımız bakanlığa başladığı ilk günden itibaren özellikle özel hizmete özel ilgiye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili gerek dünyadaki yeni gelişmeleri ve çalışmaları, gerekse Türkiye’nin birikimini ve atılması gereken adımlarla ilgili kurumsal çalışmamızı diğer taraftan da hangi konu çalışılacaksa bu başlıkların tüm paydaşlarıyla birlikte ciddi bir hazırlık sürecine önderlik ve liderlik yaptı” dedi.

İŞKUR’un son dönemde kamu istihdam kurumu olarak başarılarıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin istihdam kurumlarına örnek olabilecek çalışmaları özellikle engellilere yönelik çalışmalarına hız ve önem verdiğini söyleyen Uzunkaya, “Ama ifade etmeliyiz ki son dönemde engellilere yönelik çalışmalara yönelik özel bir çalışmayı gerçekleştirmek üzere iş kulüpleri çalışmalarımızı ve yine bu yıl talimatlarıyla engellilerin artık engellilerinde koçu olacak anlayışıyla onların iş gücü piyasası daha etkin ve belirgin yer almalarını ülkeye, millete , ailelerine katkı sunabilecek duruma gelmelerini temin açısından önemli bir çalışmaya öncülük yaptı. Tabi bu çalışmanın içerisinde önemli olanlardan birisi farkındalığın oluşması açısından engellilerin istihdamına bu yıl çok önemli bir başlık açarak çalışmalarını çalışma hayatında yer almalarını istiyoruz. Diğer taraftan ciddi anlamda önemsiyoruz . Bu protokolün ülkemize engellilerimize hatırlar güzellikler ve nice yeni başarılara öncülük yapacağına olan inancımla saygılarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.