Sonka zirveyi ele geçirdi

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezonun altıncı yarışı, Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde düzenlendi. Yaklaşık 40 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir görsel şölen sunan yarışı formunun zirvesinde olan Martin Sonka kazandı. Çek pilot üst üste üçüncü galibiyetini alarak genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te heyecan Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde yaşandı. Yaklaşık 40 bin kişi tarafından takip edilen yarışta, Japon pilot Yoshihide Muroya'yı 0.036 saniye farkla geçen Martin Sonka üst üste üçüncü yarışını kazandı. Çek pilot, son yarışlarda yaptığı büyük çıkışla genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Yarış sonunda konuşan Martin Sonka “Üst üste üçüncü kez kazanmak muhteşem bir duygu. Kelimelerle tarif edemiyorum. Sezon bizim için harika geçiyor. Fakat hala her şey bitmiş değil. Önümüzde çok kritik iki yarış var. Bu başarımızı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Red Bull Air Race'te sezonun bitmesine sadece iki yarış kaldı. Bu yarışların ikisi de ABD'de düzenlenecek. 7 Ekim'de Indianapolis'teki yarışların ardından büyük heyecan 18 Kasım'da Teksas'ın en büyük eyaletlerinden biri olan Fort Worth'te son bulacak.

Sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Sonka 64 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 58 puanlı Matt Hall ve 55 puanlı Michael Goulian takip ediyor.