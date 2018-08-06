Sorunlu burun tüm vücudu olumsuz etkiliyor

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sorunlu burunun hem psikolojiyi hem de tüm vücudu olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Gözler gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi göstererek (illüzyon ) bizleri yanıltabilir, Kulaklar da gerçekte olmayan sesleri varmış gibi (tinnitus) duyabilir. Ancak burun öyle değildir. Hasta burnu dışardan bakınca doktorda anlar, hasta da anlar, nefes almayan, koku almayan ve güzel görünmeyen burun hasta burundur. Görsel olarak çok büyük, çok yamuk, eğrilmiş-yamulmuş, uç kısmı düşmüş, kötü şekilli burun kişilerde sosyal çekiniklik oluşturarak özgüven kaybına, İletişim azalmasına ve toplumsal kabullenmemeye neden olarak kişiyi olumsuz etkiler” dedi.

Görsel olarak yüz ile ilk temasta burunun dikkat çektiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Burunun yapısal problemleri istemsiz olarak göz kontağından kaçınmaya neden olur. Burun Estetiği ile yüzde belirgin bir değişim olur, kişinin özgüveni artar, iletişimi gelişir, başkaları tarafından beğenilme ve kabul edilme duygusu gerçekleşir. Burun estetiği sonrası sosyal hayata katılım artıyor, görsel ve ruhsal olarak kendini yenilenmiş hissedenler iş yaşamlarına daha fazla yüklenerek başarılı oluyor. Görsel ve yapısal olarak problemli olan tıkalı burunlar ise geceleri uykuda nefes almayı engelleyerek uykunun bozulmasına, uykuda nefes kesilmesine neden olur, nefes kesilmesi vücudun oksijen ihtiyacı karşılayamaz ve beyin - kalp gibi oksijene çok daha bağımlı organlarımız zarar görür” diye konuştu.

Vücuttaki hormonların salınımının bozulduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Gün içerisinde uykuya eğilim artar, konsantrasyon güçlüğü görülür, Unutkanlık, çabuk sinirlenme ile karşılaşılır. Nefes almayan tıkalı burun bunların dışında ağızdan nefes almaya neden olarak, dişlerin çürümesine, ağız kuruluğuna, Ağızda kötü tat hissine neden olarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Travmaya ve düşmeye bağlı veya alerjik ve yapısal nedenlerle nefes alamayan burun sık boğaz ve sinüzit enfeksiyonuna neden olur” ifadelerini kullandı.

Sinüzit enfeksiyonunun geniz akıntısına, gözlerin şişmesine, koku alma bozukluğuna neden olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, “Koku almayan burun hayatımızda çok önemli yer tutan kokunun kısmi ya da tam kaybı sağlıksız burnun en önemli işaretlerinden biridir. Koku tat ile beraber birleştiğinde lezzeti verir. Koku alamayan kişilerin veya koku duyusu azalmış kişilerin lezzet algısı da değişkenlik gösterir. Kötü koku dış ortamdaki zararlı maddelerin tanınmasına olanak sağlayarak vücudunuzu bu zararlı nedenlerden korumanıza yardımcı olur. Eksik olması savunma mekanizmalarından birinin eksik olmasına neden olur” açıklamalarında bulundu.