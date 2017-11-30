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30 Kasım 2017 16:47

Sosyal belediyeciliğin "Altın Karınca"sı Zeytinburnu’nun oldu

Zeytinburnu Belediyesi, Sosyal Belediyecilik kategorisinde "Göçmen Kadınlar Kulübü-"Kar Serçesi" Projesi ile Türkiye’nin en prestijli yerel yönetim ödülü olan "Altın Karınca Ödülü"ne layık görüldü.

Sosyal belediyeciliğin

30 Kasım 2017 16:47


Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan yarışmaya, yüzlerce belediye birbirinden başarılı projelerle katıldı. 9 farklı kategoride 262 projenin yarıştığı Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerinde Zeytinburnu belediyesi Göçmen Kadınlar Kulübü-"Kar serçesi" projesiyle ödül kazandı.


Projenin göçmen kadınların uyum sürecini hızlandırmak ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla hayata geçtiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,”Dezavantajlı, henüz Zeytinburnu’nu, İstanbul’u tanımayan kadınlarımızın hayata tutunmasında çok ciddi anlamda katkısı olan bir proje. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Marmara Belediyeler Birliği de Marmara yöresinde anlamlı projeleri gün ışığına çıkarıyor. Diğer belediyeler de bu faydalı projelerden yararlanmış oluyor. Diğer belediyelerin güzel projeleri vardı. Biz onları örnek alacağız. Bizim projeleri de diğer belediyeler örnek alacaklar” dedi.



Projenin getirdiği yenilikler


Göçmen Kadınlar Kulübü-"Kar Serçesi" Projesi benzer nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Afganistan, Bulgaristan, Suriye, İran, Çin, Irak, Fas, Arnavutluk, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan’dan gelen yabancı uyruklu kadınlara yönelik farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları gerçekleştirerek onların hem bilinçlenmesi hem de el becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Projeyle savaş, baskı, zulüm, afet ve ekonomik sıkıntılar, gibi çeşitli nedenlerle ülkelerinden Türkiye’ye göç eden çocuk, genç, yetişkin yabancı uyruklu bireylerin (göçmen, mülteci, sığınmacı vb.) çevreyle uyum içinde yaşayabilmeleri desteklendi. Göçmen kadınlar aldıkları eğitimin ardından meslek sahibi olarak hazırladıkları ürünleri satıp aile bütçesine katkı sağlıyor.




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