Sosyal fobi okul başarısını etkiliyor

Mustafa Güveli, sosyal fobinin çocukta okul başarısını etkilediğini söyledi.

Derin Psikiyatri'den Psikiyatri Uzmanı Mustafa Güveli, “Birçok insanın sorunu olan sosyal fobi küçük yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ancak bu durum hangi yaşlarda ortaya çıkarsa çıksın mutlaka tedavi edilmelidir. Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır ve kişi bu korkunun yaşanmasından kurtulmak için bu tür sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Kaçınma nedeniyle kişinin sosyal mesleki yada aile yaşamı etkilenir” dedi.

Sosyal fobinin başlama yaşının erken olmasının ciddi sorunlar doğurduğunu ifade eden Güveli, “Okul başarısı etkilenir. Bazıları okulu bırakmak zorunda kalır. Yine bir çok psikiyatrik rahatsızlığın ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bunların içinde en önemlisi depresyon, alkol bağımlılığı ve ilaç bağımlılığıdır. Özellikle batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda sosyal fobide alkol kullanımı normal toplum bireylerine oranla 2,5 kat daha yüksek bulunmuştur. Bu da alkolün süper egoyu baskılaması daha rahat davranmayı sağlaması ile açıklanabilir ki, bu durumda zamanla alkol bağımlılığı riskini artırmaktadır” diye konuştu.

“Sosyal fobi intihara sürüklüyor”

Alkolikler arasında yapılan bir çalışmada sosyal fobi görülme sıklığının normale oranla 9 kat fazla olduğu tespit edildiğini kaydeden Güveli, “İntihar düşünceleri ve girişimleri sosyal fobide yaşanan sıkıntıya bağlı olarak sık görülmekle birlikte sosyal fobiye başka psikiyatrik rahatsızlıklar ilave olduğunda daha da artmaktadır. Dolayısıyla sosyal fobi bir an önce tanınmalı ve tedavi edilmelidir” açıklamalarında bulundu.