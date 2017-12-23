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23 Aralık 2017 10:31

Sosyal mağaza ile yüzler gülüyor

Kağıthane Belediyesi bu yıl 15 binden fazla vatandaşın kıyafet, kırtasiye, ayakkabı ve oyuncak ihtiyacını karşıladı.

Sosyal mağaza ile yüzler gülüyor

23 Aralık 2017 10:31


Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Kağıthane Belediyesi, 2017 yılında yine binlerce vatandaşa yardım elini uzattı. Belediyenin ihtiyaç sahibi her yaştan vatandaş için hizmete açtığı sosyal mağazadan bu yıl 15 binden fazla kişi yararlandı. Kağıthane Belediyesi’nin sosyal mağaza adını verdiği hizmet merkezinde her yaştan vatandaş için kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor. Vatandaşlar sosyal mağazaya gelerek kendi beğendikleri ürünleri hiçbir ücret ödemeksizin alabiliyor. Sosyal mağazada orijinal, daha önce hiç kullanılmamış, etiketli ürünler ihtiyaç sahipleri için sunuldu.


Sosyal mağaza son olarak yaşları 7 ile 10 arasında değişen elliye yakın öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler düzenlenen programda kendi bedenlerine uygun beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları aldılar. Erkek öğrencilere kumandalı araba, kız öğrencilereyse oyuncak bebeklerin hediye edildiği programda ayrıca her öğrenciye okuma kitabı da verildi.



“Yılın her günü ihtiyaç sahibi her yaştan vatandaşımıza sonuna kadar açık”


Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ’’Buranın kapısı yılın her günü ihtiyaç sahibi her yaştan vatandaşımıza sonuna kadar açık. Amacımız ilçemizde kimsenin kendisini yalnız, çaresiz hissetmemesi her an vatandaşımızın yanındayız. Sosyal yardımlarımızla vatandaşımız kendisine ve devletine güven duyuyor. Çocuklarımız kırtasiye yardımlarıyla derslerinden geri kalmıyor. Ailelerin daha mutlu ve huzurlu olması için desteğimizi her zaman sürdüreceğiz’’ dedi.




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