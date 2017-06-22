Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından imzalanan protokolle; yardımda bulunmak isteyen işletme sahipleri, dijital platform üzerinden Sosyal Market’e kolayca yardımda bulunabilecek.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Toplumsal Duyarlılık oluşturma hedefiyle yola çıkan Sosyal Market, Fazla Gıda Bağış Platformu ile ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı olan ürünleri kolay ve çabuk bir şekilde temin edebilmek amacıyla yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Sosyal Market Vakfı’nda düzenlenen protokole; AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve fazlagida.com kurucu ortağı Arda Eren katıldı. İmzalanan protokolle; yardım eden ile yardım alan arasındaki köprü sağlam temellere oturtularak, yardımda bulunmak isteyen işletme sahipleri, ellerinde bulunan fazla malları kolayca Sosyal Market’e bağışta bulunabilecek. Dijital platform üzerinden gerçekleşen yardımlarla israfın da önüne geçilmiş olacak.

İmzalanan Protokolle bağış yapmak isteyen firma yetkililerinin dijital ortam üzerinden kolayca bağış yapabileceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul’da çok fazla üretici firma var. Çok fazla mağaza var. Bu mağazalarda on milyonlarca çeşit mal var, malzeme var. Binlerce kişi de çalışıyor. Tepe noktasında çalışan insanlar yardım etmek isteseler de çok fazla detaylar içerisinde, stok programları içerisinde bu işleri organize edip yardıma intikal ettirmelerinde ciddi bir prosesle muhataplar. Genç bir ekip, kendileri fazla gıda fazla gıdaları programlayan bir yazılım geliştirdiler. Bu program sayesinde büyük üreticiler, büyük mağazalar bu programa entegre olup, entegrasyonun bir tarafında da sosyal market gibi bizim kurumumuza entegre olduğundan sanal ortamda hangi mağazada, bağışlanabilir ürün olduğunu sanal ortamda görüp tıklama suretiyle o malzemeden haberdar olup oraya kamyonu gönderip almamıza olanak sağlayan, dijital ortamda kurgulanmış bir bağış prosesi. Yani dijital çağ her tarafı o kadar kuşattı ki artık üretmek, dağıtmak kadar kıymetli olmaya başladı” diye konuştu.