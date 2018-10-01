Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenlerini takibe aldı. Sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerin ardında polis, operasyon için harekete geçti.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana ve İzmir'in de aralarında olduğu 5 ilde gerçekleşen operasyonlarda, “PuCCa” mahlaslı sosyal medya fenomeni Pınar K., “Şam” kullanıcı adıyla bilinen rapçi Şamil Kürşad O., “Burry Soprano” kullanıcı ismiyle bilinen rapçi Burak A. ve youtuber Ali Muhsin A. adlı şüpheliler yakalandı. “Pucca” ve “Burry Soprano” mahlaslı şüphelilerin adreslerinde kullanıma hazır fişek halinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.