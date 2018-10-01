İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde, yüksek takipçi sayısı olan bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenlerini takibe aldı. Sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerin ardında polis, operasyon için harekete geçti.


İstanbul merkezli olmak üzere Adana ve İzmir'in de aralarında olduğu 5 ilde gerçekleşen operasyonlarda, “PuCCa” mahlaslı sosyal medya fenomeni Pınar K., “Şam” kullanıcı adıyla bilinen rapçi Şamil Kürşad O., “Burry Soprano” kullanıcı ismiyle bilinen rapçi Burak A. ve youtuber Ali Muhsin A. adlı şüpheliler yakalandı. “Pucca” ve “Burry Soprano” mahlaslı şüphelilerin adreslerinde kullanıma hazır fişek halinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.