Sosyal medya terörüne dikkat çekildi

Basın Danışmanları Platformu toplantısında konuşan Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, her bir sosyal medya kullanıcısının birer yayıncı olduğuna dikkat çekerek sorumlulukları konusunda uyarılarda bulundu.

Basın Danışmaları Platformu üyeleri, Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen eğitim toplantısında bir araya geldi. Afyon Sandıklı’da düzenlenen eğitimde, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ’Türkiye Sosyolojisi ve Yerel Yönetimlerde Algı Yönetimi’; Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav ise ’Etkili Sosyal Medya Yönetimi’ konularındaki bilgi ve birikimlerini basın danışmanları ile paylaştılar.

Basın Danışmanları Platformu Başkanı Abdurrahman Fidancı ile ev sahibi belediye olan Sandıklı Belediyesi’nin Başkanı Mustafa Çöl’ün açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda GENAR Başkanı İhsan Aktaş, danışmanlara ve araştırmacılara daha çok müracaat eden yöneticilerin daha fazla yol aldığını belirtti. Aktaş “En doğru iletişim, doğru işi yapmaktır" dedi. Sosyal medyada algı yönetimine değinen Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, ’Etkin Sosyal Medya Yönetimi’ sunumunda özellikle içerik yönetiminin önemine değindi. Sunumun ardından basın danışmanlarının gündeme dair sorunlarını yanıtlayan Sanlav, sosyal medyada terör yapılanması ve özellikle son terör olaylarının ardından gerçekleştirilmeye çalışılan algı yönetimi hakkında bilgi verdi.

“Terör sadece bomba patlatmak değil”

Sosyal medyanın algı yönetiminde bir numaralı iletişim kanalı olduğunun altını çizen ’Sosyal Medya Savaşları’ kitabının yazarı Ümit Sanlav "Doğrudan suç organizasyonunda iletişim kanalı olarak kullanılan sosyal medya mecralarının yanı sıra, Twitter, İnstagram, Facebook gibi popüler mecralardan da algı yönetimi yapılarak terör destekleniyor" dedi. Sanlav şu şekilde konuştu: “Terör sadece bomba patlatmak masum insanları katletmek değildir. Öncesi var, sonrası var. Yaptığı eylemin ses getirmesi, korku salması ve ekonomiden, sosyal hayata kadar tüm yaşam alanlarını sabote etmesi asıl hedeftir. Bu anlamda sosyal medya en etkili iletişim aracıdır. Eylemlerin öncesinde "Doğuda masum halk, çocuklar devlet eliyle zarar görüyor" yalanı ile yapılacak eylemlere zemin hazırlandı. Eylemlerden sonra ise kendilerini bebek katili, vatan haini olmaktan öte, meşru savaşçılar gibi gösterme konusunda algı operasyonu amaçlı paylaşımlar yapıldı. Ayrıca terörist eylemlere dair paylaşımlar çoğaltılarak, korku ve endişe provokatörlüğü yapıldı. Bu paylaşımlar şu şekilde yapılıyor.

Bot hesaplara dikkat

Tek bilgisayar tarafından yönetilen yüzlerce hesap var. Yani aslında tek kullanıcı tarafından girilen veriyi, yüzlerce hesaptan aynı anda paylaşan, beğenen ya da retweet eden bir sistem. Algı oluşturmada en fazla bu yol kullanılmakta. Bu konuda vatandaşa bilinçli olmak ve sorumlu davranmak konusunda önemli iş düşüyor. Kasıtlı olarak terör örgütünü destekleyen vatan hainleri olduğu gibi farkında olmadan, buna alet olan bir çok sosyal medya kullanıcısı da var.

Her sosyal medya kullanıcısı birer yayıncıdır

Sosyal medyanın etkinliğinin artması ile birlikte, yayıncılığın sadece yüksek tirajlı gazeteler, reytingi olan kanallardan ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Her bir sosyal medya kullanıcısı bir yayıncıdır. Dolayısıyla tüm sosyal medya kullanıcıları bu sorumluluk dahilinde hareket etmeli ve bu durumun kanuni müeyyidelerini de bilmelidir. Herhangi bir paylaşım yaparken bu paylaşımın neye hizmet ettiğini, herhangi bir paylaşımı rt ederken yada güncel bir TT çalışmasına destek verirken, ilgili hasthag’in (#) kim tarafından, hangi amaçla açıldığını sorgulaması gerekmektedir.

Vatandaşların üzerine düşen önemli görevlerden biri de; sosyal medyada rastladıkları terör örgütünü destekleyen, terör propagandası yapan ve terör sempatizanı hesapları, siber@egm.gov.tr, siber.ankara@egm.gov.tr ve siber.istanbul@egm.gov.tr adreslerine ihbar etmeleridir”.