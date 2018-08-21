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21 Ağustos 2018 11:14

Sosyal medya üzerinden kurdukları tuzakla zenginleri hedef alan çete yakayı ele verdi

Esenyurt’ta Suriye uyruklu Servat Mervan’ı kaçırarak 50 bin dolar fidye isteyen çete üyelerinden 2’si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sosyal medya üzerinden kurdukları tuzakla zenginleri hedef alan çete yakayı ele verdi

21 Ağustos 2018 11:14

Çete üyesi olan kadının sosyal medya üzerinden maddi durumu iyi olan kişilerle tanışarak arkadaşlık kurduğu ve çetenin tuzağına çektiği öğrenildi.


Esenyurt Meydanı’nda bir telefon bayisi işleten Faisal Mervan, 21 yaşındaki oğlu Servat Mervan’ın 29 Temmuz Cuma günü iş yerinden eve döndüğü sırada kaçırıldığını ifade ederek polise başvurdu. Baba Mervan’ın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi devreye girdi. Faisal Mervan’ın eve gitmek için kullandığı güzergahta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Servat Mervan’nın 4 kişi tarafından beyaz bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı tespit etti. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler çalışmalarını sıklaştırdı.


Otomobili kiralayan şahsın Suriyeli Musab Elali olduğunu öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli Elali’nin Küçükçekmece’de saklandığı eve düzenlenen operasyon sırasında ekipler beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Yakalanacağını anlayan Musab Elali, aynı evde yaşayan 20 yaşındaki Ela Yunus isimli kadını bıçakla rehin aldı. Rehin aldığı kadınla apartmanın çatısına çıkan Musab Elali’yi ekipler uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Elali, Ela Yunus’u bırakarak teslim oldu. Teslim olan şüpheli Elali ve rehin aldığı Ela Yunus isimli kadın ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Kaçırılan genç işkenceye maruz kalmış


Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tarafından yapılan sorguda Musab Elali, kaçırdıkları Servat Mervan’ın Esenyurt’ta rehin tuttukları adresi ekiplerle paylaştı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler Musab Elali’yi kurtararak ailesine teslim etti. Operasyon öncesinde evde bulunan 2 şüphelinin ise kısa bir süre önce kaçtığı öğrenildi. Kurtarılarak ailesine teslim edilen Mervan’ın şüpheliler tarafından işkenceye maruz bırakıldığı da öğrenildi.



Şüphelilerin 20 yaşındaki Suriyeli kadınla kurdukları tuzak deşifre oldu


Gözaltına alınan şüphelilerin Gasp Büro Amirliğinde süren ifadelerinde ilginç detaylar da ortaya çıktı. Musab Elali’nin rehin aldığı 20 yaşındaki Suriyeli Ela Yunus’unda şüphelilerle birlikte çalıştığı kaydedildi. Ela Yunus’un internet üzerinden maddi durumu iyi olan şahıslarla tanışarak arkadaşlık kurarak tuzağa düşürdüğü kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Musab Elali ve Ela Yunus hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




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