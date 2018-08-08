Sosyal medyada Ağustos’un lider markaları açıklandı

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 29 binden fazla marka hesabının 1-31 Temmuz döneminde sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Ağustos ayının en başarılı markalarını belirledi. Ağustos ayında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Koçtaş oldu.

Viral iletiler beğeni topladı

Markalara ait 29 binden fazla sosyal medya hesabının 1 - 31 Temmuz dönemindeki performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren SocialBrands Ağustos puanlarına göre, genel sıralamada lider marka Madame Coco oldu. Markanın Facebook, Twitter ve Instagram kanallarının tümündeki başarılı hayran, ileti ve etkileşim performansı dikkat çekti. Markanın özellikle sosyal medya hesaplarında düzenlediği ödüllü kampanyalar kullanıcılardan yoğun etkileşim aldı.

Önceki aylarda da SocialBrands listelerinin üst sıralarında yer almayı başaran Türk Hava Yolları, bu ay da gösterdiği başarılı sosyal medya yönetimi performansı ile ikinci sırada yer aldı. Ağustos ayında önemli bir yükseliş gerçekleştirerek üçüncü sırada yer alan marka Koçtaş oldu. Futbolcu Domagoj Vida’nın dünya kupası maçlarında sergilediği performans nedeniyle transfer ücretinin yükselmesi haberlerini bir gerçek zamanlı pazarlama kampanyasında kullanan Koçtaş, başarılı paylaşımlarla tüm kanallarda yüksek oranda viral etkileşim kazandı.

29 bin marka hesabından 1,4 milyon ileti

Tüm kanallarda 29 binden fazla marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,42 milyon sosyal medya iletisi ve 764 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Ağustos sonuçlarına göre, sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, Türk Telekom, Turkcell, Zen Pırlanta, Neredekal.com, Enza Home ve RE/MAX Türkiye oldu.

Öne çıkan kampanyalar ve markalar

Temmuz ayında markaların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile ilgili paylaşımları öne çıktı. Facebook’ta Neredekal.com, Honda Motosiklet Türkiye ve Paşabahçe; Twitter’da Koç Holding ve Huawei Türkiye; Instagram’da ise LC Waikiki, Trendyol ve Mudo Concept markaları bu ayki performanslarıyla dikkat çekti.

Otomotiv sektöründe performans istikrarı sürüyor

SocialBrands Ağustos ayı Top 100 listesi incelendiğinde otomotiv sektöründe yer alan markalar dikkat çekti. Ağustos ayında on altı farklı otomotiv markası Top 100 listesinde bulunuyor. Top 100 listesinde Mercedes-Benz Türkiye, Honda Motosiklet Türkiye, Ford Türkiye, Audi Türkiye, Honda Türkiye, Peugeot Türkiye ve BMW Türkiye başta olmak üzere otomotiv sektöründen birçok markanın yer alması, otomotiv sektörünün sosyal medyaya verdiği önemi ortaya koydu.