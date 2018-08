Sosyal medyayı iyilik aracına dönüştürdü

Sosyal medyada sosyal sohbet yerine sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edersek toplumsal konuların tamamı çözüm bulabilir” dedi.

Sosyal medyada, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirme amacıyla çalışmalar yapan Güzel Kalpler Topluluğu Kurucusu Mehmet Berk Ergin “Sosyal medyada sosyal sohbet yerine sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edersek toplumsal konuların tamamı çözüm bulabilir” dedi. Ergin, yaklaşık 11 yıl önce sanal alemdeki çeşitli platformlarda sosyal sorumluluk işlerine başladığını, o dönemde insanların bu duruma pek alışkın olmadığını söyledi. Bazı insanların "Burası sosyal sohbet yeri, sosyal sorumluluk için neden uğraşıyorsun, işin yok mu?" diyerek kendisini eleştirdiğini ifade eden Ergin, "Zamanla sosyal sorumluluk yayılmaya başladı ve hakikaten ne denli önemli olduğu ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

“Sosyal medyada kayıp duyurularının paylaşımları büyük önem taşımaya başladı”

Ergin, “Bundan 11 yıl önce sosyal medyada sosyal sorumluluk için çabalarken insanlar bu duruma rastlamadığı için eleştirirlerdi, sosyal medyanın sosyal sohbet için var olduğunu dile getirirdi. O dönemler gazetelerde de toplumsal konular, sosyal bilinç üzerine yazılar yazıyordum. Yıllar geçtikçe toplum sosyal medya duyarlılığının ne denli etkili olduğunu görmeye başladı. Gerçekten sosyal medya öyle bir mecra ki, güzel amaçla kullanırsak çok güzel şeyler oluyor. Ağrı`da kaybolan Leyla Aydemir benim bir arkadaşımın yakınıydı. Sosyal medya hesabımda paylaştım Leyla`nın kuzenini birkaç defa retweet attım ardından tüm Türkiye`ye yayıldı ve toplumsal seferberlik başladı. Aslında kardeşlerimiz yıllardır kayboluyor ama bizlerin haberi olmuyordu. Leyla`dan sonra sosyal medyada kayıp duyurularının paylaşımları da büyük önem taşımaya başladı. Sosyal sorumluluk açısından büyük bir önem taşıdığı için sosyal medyada zengin kesim ile fakir kesimi bir araya getirip gönül bağı, kardeşlik bağı oluşturmaya çalışıyorum bu sebeple de sosyal medya hesaplarımı sosyal sorumluluk için herkese tamamıyla açtım. Sosyal medya hesabımdan yardımseverlerimiz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bana ulaşıyor. Toplamda 2 milyonu aşkın takipçi kardeşimle güzel bir güzel bir topluluk olduk. Sağ olsunlar yaptığım duyurularımla dünyanın her yerinden insanlara derman olmaya çalışıyorlar. Yabancı ülkelerdeki sanatçıların, devlet yöneticilerinin ve kardeşlerimin de hakkını vermek lazım; yabancı ülkelerdeki konularda bana çok destek oluyorlar. Tekerlekli sandalye, organ nakli, protez, kan bağışı, biyonik kulak, ihtiyaç sahiplerine erzak, bayramlık, öğrencilere burs, köylere çeşme, okullara kütüphane ve diğer konularda yüz binlerce kardeşimize ulaşıldı. Bütün kardeşlerime ne kadar teşekkür edersem azdır" dedi.

“Sosyal medya daha bilinçli kullanılmalı”

Ergin, sosyal medyanın daha bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Bütün toplumumuza çağrım, sosyal medyada gördükleri her duyurunun güncelliğini ve güvenirliğini araştırıp daima paylaşsınlar. Sosyal medyada sosyal sohbet yerine sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edersek toplumsal konuların tamamı çözüm bulabilir. Acil kan ihtiyacı olan insan oluyor, o an bulmak zor oluyor ama sosyal medyada paylaşılmasıyla hastanın ameliyat esnasında kan ihtiyacı giderilmiş oluyor. Duyurularıma medyanın da duyarsız kalmaması sosyal sorumluluk bilincinin eskiye nazaran bir hayli ileri sevide olduğunu göstermektedir. Benim duyurularımla da gönül rahatlığıyla araştırma yapmadan ilgilenilebilir. Bir de yapılan paylaşımlarda ailelerin yüzünün gösterilmemesine dikkat edilmeli. Ben bu konuda illerimizdeki yetkililerle düzenli olarak irtibattayım. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin yaptığı çalışmalar takdire şayan. Geçtiğimiz günlerde İBB HATÜ Hayvan Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirip, yerinde izledim. Güler yüzlülükleriyle, hayvanlara yönelik hassasiyetleriyle beni çok sevindirdiler. İBB’nin diğer birimlerinde de aynı havayı bulmuştum. Kurumlarımızın toplum nezdinde bu tür çalışmalar yapması toplumsal refahın artmasını sağlamaktadır. Dışarıda yardıma muhtaç o kadar çok canlı var ki şu an kimisi iğrenç bedenlerin altında tecavüze uğruyordur, kimisi bu soğuk havada beş kuruş para için sokaklarda dilendiriliyordur, kimisi açlığın pençesinde direnmeye çalışıyordur, kimisi ölümle yaşam arasında git gel yapıyordur, kimisi acılara dayanamayıp ipini hazırlıyordur, kimisi de tetiği çekmiş olmalı. Durum böyle olunca sosyal medyanın sosyal bilinç açısından daha aktif ve duyarlı kullanılması bu kardeşlerimize destek açısından çok önemlidir" diye konuştu.