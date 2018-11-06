Sosyal ticaretin öncülerinden Paym.esAzerbaycan'a açıldı

Dünyanın ilk robot vatandaşı Sophia'nın da katılımıyla gerçekleşen Global Influencer Day'in sponsorlarından olan Paym.es, küresel pazara ilk olarak Azerbaycan'la adım attı. Türkiye'de son 1 yılda hızla büyüyerek 320 bin kullanıcıya ulaşan yerli ödeme sistemi, gözünü şimdi de dünyanın en büyük sosyal ticaret pazarı Rusya'ya dikti.

Bu sene ikincisi düzenlenen, iş ve pazarlama dünyasının yükselen trendi ‘influencer marketing' stratejilerinin değerlendirildiği 'Global Influencer Day', Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. Chatbot temelli alışveriş sistemi Paym.es'in de sponsorları arasında yer aldığı etkinlikte Microsoft, Google ve Instagram gibi önemli teknoloji şirketlerinin temsilcileri, dünyanın ilk robot vatandaşı Sophia ve birlikte 500'e yakın şirketten 3 bin 500'den fazla katılımcı yer aldı. Kendi alanında uzman konuşmacı ve başarılı girişimcilerin yer aldığı etkinlik kapsamında, dijital pazarlamanın yeni trendleri, sosyal medya etkileşimi ve influencer marketing gibi konular masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan ve bir süredir yurt dışına açılma planları yaptıklarını belirten yerli ödeme platformu Paym.es'in Kurucu Ortağı Hasan Jabbarov, 1 Kasım itibarıyla Bakü'den başlayarak Facebook Messenger, yüz yüze satış ve Paym.es web ürünleriyle önce Azerbaycan pazarında, ardından da 2019 yılında Rusya'da büyüyeceklerini açıkladı.

Azerbaycan'da sosyal ticaret, e-ticaretin bir adım önünde!

E-ticaretin bir adım ötesine geçen sosyal ticaretin Azerbaycan'daki varlığına ilişkin yaptıklarını araştırma sonuçlarını paylaşan Hasan Jabbarov, "Toplam nüfusu 9 milyon olan Azerbaycan'da 2 milyon aktif Instagram hesabı var. Instagram'ı satış amacıyla kullananların sayısı ise 254 bin. Instagram aracılığıyla Azerbaycan'da yapılan sosyal ticaretin sepet ortalaması 64 Manat, yani yaklaşık 205 TL. Bu rakam Türkiye'de ise 127 TL seviyelerinde kalıyor. Azerbaycan'da kullanıcılar kullanım kolaylığı ve e-ticaret alt yapılarının çok ileri olmamasından ötürü Instagram'ı satış amacı ile kullanıyor. Instagram aracılığı ile gerçekleşen satışları, ülkede havale/eft kullanımı olmadığından nakit olarak yapmaya çalışıyorlar. Bu süreç hem zorluklar, hem de çeşitli riskler içeriyor. Buna rağmen, Instagram satışlarında büyük bir paya ulaşılmış durumda. Azerbaycan'da ödeme aracılığı yapan Paym.es dışında herhangi bir servis bulunmadığından bizim için ciddi bir potansiyel barındırıyor" dedi.

"Sosyal ticaretin en büyük olduğu pazar Rusya"

Bir sonraki hedef pazarın Rusya olduğunu belirten Hasan Jabbarov şunları aktardı: "Azerbaycan, Rusya pazarı açısından bizim için stratejik bir öneme sahip. Dünyada sosyal ticaretin en yaygın olduğu yerler Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Latin Amerika ülkeleri olmakla birlikte en büyük pazara Rusya sahip. Azerbaycan konumu gereği; hem Türkiye'de öğrendiğimiz teknikleri uygulayabileceğimiz, hem de Rusça ve Azerice konuşulmasından dolayı Rusya ile ilgili tecrübe elde edebileceğimiz önemli bir bölge. Azerbaycan hükümeti, vatandaşlarının gelir elde ettiği Instagram pazarına yönelik yatırımlara destek olacak çalışmalar içerisinde. Bu da bize güven veriyor. 2019 yılı itibarıyla Rusya ve Azerbaycan operasyonlarımızı birleştirerek, Azerbaycan merkezli olarak yönetmek istiyoruz".

Yapılan bilgilendirmede; bireylerin, şirket kurma, internet sitesi sahibi olma, uygulama veya belge gereksinimi olmadan dünyanın her yerinden mesajlaşarak ödeme alınmasına olanak sağlayan Paym.es, Türkiye'de son 1 yılda hızla büyüyerek 320 bin kullanıcıya ulaşırken, son 3 ayda gelirlerini üçe katlamayı başardı.