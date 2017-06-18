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18 Haziran 2017 14:02

Sosyolog Özburun: “Vicdan ve şahsiyet insanların en büyük sermayesidir”

Sosyolog Yusuf Özkan Özburun, vicdan ve şahsiyetin insanların en büyük sermayesi olduğunu belirterek, “Kur’an okuyarak, ibadetimizi yaparak vicdan ve şahsiyetimizi sağlam tutmalıyız.

Sosyolog Özburun: “Vicdan ve şahsiyet insanların en büyük sermayesidir”

18 Haziran 2017 14:02

Hepsi insanda 6 yaşa kadar oluşuyor. Çocuk sohbet sırasında duyduklarıyla ilerideki hayatına yön veriyor” dedi.


Bağcılar Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı’ndaki programda konuşan Sosyolog Yusuf Özkan Özburun, aile içi iletişim ve iletişim sorunları ile ilgili bilgi ve birikimini paylaştı. Ramazan ayının önemine dikkat çeken Özburun, aile fertlerinin birbirlerini yeniden tanımasına fırsat verdiğini kaydetti. Özburun, “Ramazan ailemizi yeniden keşfettiğimiz, ruhlarımızın ve kalplerimizin birbirine değdiği bir mevsimdir. İftar, sahur, teravih, sohbetler, ziyaretlerin hepsi aileyi yeniden inşa edebilmek ve çocuklara ruh aşılayabilmek içindir. Çocuklarda duygu gelişimi 0-6 yaş arasında oluyor. Bu yaş aralığında kişilik oluşmaya devam ediyor” dedi.


Vicdan ve şahsiyetin insanların en büyük sermayesi olduğunu da kaydeden Özburun, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Kur’an okuyarak, ibadetimizi yaparak vicdan ve şahsiyetimizi sağlam tutmalıyız. Hepsi 6 yaşa kadar oluşuyor. Çocuk sohbet sırasında duyduklarıyla ilerideki hayatına yön veriyor.”


İlk izlenimlerin insan hayatına yön verdiğini de kaydeden Özburun, insanların ona göre istikametini çizdiğini anlattı. Özburun, çocuktaki dini duygunun temelinin ailesinde yapılan ibadetleri görüp öğrenmesiyle atıldığını belirtti.



“İslam dini aile üzerine kurulur”


İslam dininin aile üzerine kurulduğunun altını çizen Özburun, ailenin temelinde de şahsiyetli, merhametli, hizmet duygusu olan ve karşı tarafı gözeten insan tipi olduğunu kaydetti. 4 davranıştan kaçınılması gerektiğini kaydeden Özburun, bunların aşırı sevgi, yetersiz ilgi ve sevgi, aşırı disiplin ve yetersiz disiplin olduğunu belirterek, insanların meşru sınırlarını bilmesi gerektiğini kaydetti.




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