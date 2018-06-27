Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 17:08

Soyguncudan şok savunma: “Ablamın düğünü için yaptım”

Gaziosmanpaşa’da bir süpermarket zincirini soyan eli silahlı soyguncu, üçüncü soygunda yakayı ele verdi.

Soyguncudan şok savunma: “Ablamın düğünü için yaptım”

27 Haziran 2018 17:08

20 yaşındaki zanlı Serkan K. emniyetteki sorgusunda “Ablamın düğünü için yaptım” dedi. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olayların sonuncusu Kazım Karabekir Mahallesi 826. Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı ve yüzü maskeli soyguncu bir süpermarket zincirinin şubesine girerek kasaya yöneldi. Kasiyere silah doğrultan soyguncu kasadaki paraları vermesini istedi. Kısa sürede market kasasında bulunan yaklaşık bin 700 TL’yi çalan soyguncu olay yerinden hızla uzaklaştı.


İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinin çevresindeki sokaklar tek tek tutuldu. Üstündeki kıyafetleri değiştirerek bir poşete koyan soyguncu sokak aralarında süren uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri de süper markette çalışmalarını yürüterek parmak izi tespitinde bulundu.


“Ablamın düğünü için yaptım”


20 yaşındaki zanlı Serkan K. yakalanarak Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri zanlının daha önce iki soyguna daha karıştığını belirlendi. Zanlı Serkan K. emniyetteki sorgusunda gerçekleştirilen soygunları kendisinin yaptığını itiraf ederek “Ablamın düğünü için yaptım” dedi.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soyguncu aynı yöntemi kullanarak elinde silah, yüzünde maskeyle süpermarkete giriyor. Soyguncu kasiyere silah doğrultup kasadaki paraları çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Gerçekleştirdiği son soygunda polis ekipleri havaya ateş açarak soyguncuyu yakalıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç