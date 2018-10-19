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Soygundan önce başka bir bankada işlem yapınca yakalandılar

İstanbul Sancaktepe’de bir bankada silahlı soygun yaparak 17 bin 800 lirayı gasp edip kayıplara karışan şahıslar, soygun öncesinde başka bir bankada işlem yaptıkları öğrenilince yakayı ele verdi.

İstanbul Sancaktepe'de bir bankada silahlı soygun yaparak 17 bin 800 lirayı gasp edip kayıplara karışan şahıslar, soygun öncesinde başka bir bankada işlem yaptıkları öğrenilince yakayı ele verdi. Emniyete getirilen şüpheliler Mehmet Ç. ve Yakup İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, 16 Ekim günü saat 16.48 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (33) ile Yakup İ. (32) müşteri gibi bankaya girdi. Şoygunculardan biri güvenlik görevlisini oyalarken, diğeri ise bankoya yönelerek silahını çıkarttı. Banka görevlisinden paraları poşete doldurmasını isteyen soyguncular gasp ettikleri 17 bin 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bankaya gelen polisler kaçan şahısları belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi.



Soygun öncesinde başka bankada işlem yapınca yakalandılar


Soygunun ardından harekete geçen polis ekipleri, bankanın ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sırasında soyguncuların ilk önce başka bir bankada işlem yaptıklarını belirledi.


Gasp Büro Amirliği ekipleri kimliklerini belirlediği soyguncuları düzenledikleri operasyonla yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Mehmet Ç. ile Yakup İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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