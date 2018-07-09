Tekirdağ Çorlu’da dün akşam saatlerinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için sanatçılar sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan ünlüler yaşanan faciadan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, paylaştığı bir fotoğrafın altına, ”Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de, acil şifalar dilerim. Allah’ım bu tür kazaları tekrar yaşatmak nasip etmesin” yazdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise “İnsanın elinin yazmaya korktuğu bir rakam, 24 can. Yüce Rabbimden sabır ve rahmet diliyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener de Çorlu etiketi ile “Tren kazasında yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.