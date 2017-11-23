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23 Kasım 2017 08:59

“Sözlü Tarih Beykoz’ belgeselinin galası yapıldı

Beykoz Belediyesi’nin desteği ve Cevdet Gümüş’ün yönetmenliğiyle hayata geçirilen ve “Sözlü Tarih Beykoz” belgeselinin galası yapıldı.

“Sözlü Tarih Beykoz’ belgeselinin galası yapıldı

23 Kasım 2017 08:59

Gala gösterimine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de katıldı.


Beykoz Belediyesi’nin desteği ve Cevdet Gümüş’ün yönetmenliğiyle hayata geçirilen ‘Beykoz’un çınarları bu belgeselde buluşuyor’ sloganı ile duyurulan “Sözlü Tarih Beykoz” belgeseli gala gösterimi yaptı. Belgeselde, Beykoz’un 25 mahallesinde doğmuş, büyümüş ve halen orada yaşamayı sürdüren 25 kişi Beykoz’u ve anılarını anlattı. Belgesel ile eskiye dayanan ve kaybolmaya yüz tutan mahalle kültürünün ve buna dayalı komşuluk ilişkilerinin korunmasını amaçlanıyor. Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala gösterimine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve anlatımlarıyla belgesele hayat veren yaşlılar ve aileleri de katıldı.



Belgesel için 25 mahallede çekimler yapıldı


Gala gösteriminde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bizim kentimizin kıymetini bilmemiz lazım. Böyle bir kentte yaşamanın bir bahtiyarlığı vardır. Yapımcı arkadaşlarımızla birlikte dedik ki Beykoz’un insanlarıyla birlikte bir anlatım gerçekleştirelim. Bizden sonra gelecek nesiller Beykoz’un tarihini hissedebilsinler diye böyle bir şey gerçekleştirdik. Beykoz’u bilmeyenler de bu sayede burayı bilecekler. Bunu da ancak bir belgeselle anlatabilirdik. 25 mahallemizde çekimler yapıldı, bugün ise 10 mahallemizin gösterimi yapılacak. Devamını da daha sonra izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.




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