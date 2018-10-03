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Spartak Trnava, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spartak Trnava, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.


Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda mücadele edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Radoslav Latal yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Açma germe hareketleri yapan Slovak temsilcisi, topla yapılan pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalıştı.

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