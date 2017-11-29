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29 Kasım 2017 12:51

Spiker Emre Tilev’den gençlere gelecek tavsiyeleri

Küçükçekmece’de düzenlenen söyleşide gençlere nasihatlerde bulunan Akademisyen ve Spiker Emre Tilev, “Sınırlarınızı doğru belirleyin.

Spiker Emre Tilev’den gençlere gelecek tavsiyeleri

29 Kasım 2017 12:51

Fırsatları iyi analiz edin. Değiştirebileceklerinizi değiştirin, değişmeyecek olanları da geliştirin” dedi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin okul söyleşileri kapsamında düzenlediği söyleşide gençlerle buluşan Akademisyen ve Spiker Emre Tilev, geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programda Emre Tilev, hedef koymanın önemine dikkat çekti.



“Hedeflerinizi iyi belirleyin”


İnsanın kendini iyi tanıması gerektiğini belirten Emre Tilev, gençlere, “Kendinizi değersizleştirme öğesini harekete geçirdiğinizde mümkün değil, yapamazsınız. Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Ruhunuza hiç çeki düzen verdiniz mi? Ona güzel bir kıyafet giydirdiniz mi? Hedefleri doğru koyamazsanız amacınıza ulaşamazsınız” sözleriyle seslendi.



“Hayatınız kendi avuçlarınızın içinde”


Emre Tilev gençlere kendilerine güvenmelerini tavsiye ederek, “Allah, parmak izinizi bile kişiye özel dizayn etmiş. Her biriniz çok değerlisiniz. Hayatınız kendi avuçlarınızın içinde. O hayata iyi bakın. Her şey sizin elinizde. Aileniz, öğretmenleriniz sadece yanınızda durup size destek verir ve gayretlendirebilir. Sınırlarınızı doğru belirleyin. Fırsatları iyi analiz edin. Değiştirebileceklerinizi değiştirin, değişmeyecek olanları da geliştirin” diye konuştu.


Küçükçekmece Belediyesi’nin yerel yönetim olarak eğitime verdiği desteği takdir ettiğini ifade eden Emre Tilev, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e de teşekkür etti.




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