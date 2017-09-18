Spor bakanından Esenler’e salon müjdesi

Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir salon yapılacağını açıklayan Bakan Bak, İstanbul’da birkaç ilçeye daha salon yapacaklarını söyledi.

Esenler Belediyesi, "Çöp Diye Atmadık Esenler’e Yeniden Kazandırdık" sloganıyla geri dönüşümden elde edilen 4 milyon defteri yeni eğitim döneminin ilk gününde öğrencilere dağıttı. Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Salonları yapmaya devam edeceğiz”

Programda ilk olarak belediye temizlik çalışanlarından oluşan "Temizlik Korosu", temizlik malzemelerinden yaptıkları özel enstrümanlarıyla mini bir konser verdi. Daha sonra öğrencilerin gösterilerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir konuşma yaptı. Bakanlık olarak okul bahçelerine salon yaptıklarını ifade eden Bakan Bak, Esenler için de bir salon müjdesi verdi. Salondan vatandaşlarından faydalanacağını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla okullarımızın bahçelerine çocuklarımızın faydalanması için spor salonları yapacağız. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesini de buraya yapacağız. Sayın başkanımızla bunu görüşüyorduk. Bu spor salonundan halkımız da faydalanacak, mahallelimiz de faydalanacak.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler’de yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında da konuştu. Geri dönüşümün önemine değinen Bakan, elde edilen defterlerinde geri dönüşüm sayesinde üretildiğini söyledi.

“Uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele”

Bakan Bak, ayrıca uyuşturucu konusunda aileleri ve eğitim görevlilerini de uyardı. İlk görevin aileye ikinci görevin de öğretmenlere düştüğünü belirten Bak konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Okul bahçelerine salon yapmaya devam edeceğiz. İstanbul’da birkaç ilçemize daha yapacağız. Belediye başkanlarımızla görüştük. Mahallelere semt sahaları yapacağız. Değişik spor alanındaki aktivitelere destek vereceğiz. Bunun için hazırız. Çünkü biz en önemli bir sorunla karşı karşıyayız bugün. Uyuşturucu. İki kademede görev düşüyor bize. İlk önce aileye görev düşüyor. Çocuklarımızı seveceğiz. Okuldan geldikleri zaman onlara sarılıp öpeceğiz. Bugün dersler nasıl geçti diye soralım. Aynı evdeyken bile mesajlaşıyoruz, gidin çocuğunuza sarılın. Sevginin sermayesi yok. Uyuşturucuya bulaşmanın en önemli etkeni yalnızlık. Asla yalnız bırakmayacağız çocuklarımızı. İkinci olarak okulda öğretmenlerimiz. Çocuklarımızı sevgiyle, vatan aşkıyla, manevi aşkla, kültürel aşkla donatacağız. Çağımızda çocuklarımızı tehdit eden, onları elimizden alan bu uyuşturucu illetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte yapacağız, buna var mıyız?”

Geri dönüşümde en çok kazanan Esenler oldu

Programda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da bir konuşma yaptı. Esenler’de 8 yıldır geri dönüşüm yapıldığını ifade eden Başkan Göksu bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Dağıtılan defterlerin geri dönüşümden elde edildiğini de sözlerine ilave eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Biz Esenler olarak üzerimize düşen sorumlulukla bir şeye karar verdik. Madem ki bu tabiatta her şeyin geri dönüşümü mümkün, biz Esenler’de her şeyin geri dönüşümüne yol açalım. Bunun en bariz ve güzel örneği olarak çöple başladık. Bugün Türkiye standartları içerisinde kendi nüfus ölçeğimizde Türkiye’de çöpten en çok geri dönüşüm kazanan ilçe haline geldik. Bugün geri dönüşümdeki 8. yılımız. 8. yılda 4 milyon defteri çocuklarımıza dağıtacağız. Bu defterler de çöpten elde edilerek kazanılan defterler. Bunlar çöp olacaktı.” dedi.

Program sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu temsili olarak öğrencilere defterleri dağıttı. Esenler’de geri dönüşümle 4 milyona ulaşan defterlerden 500 bini, ilçede eğitim gören yaklaşık 90 bin öğrenciye dağıtılacak. Programda ayrıca geri dönüşümden elde edilen tekerlekli sandalyeler de engelli vatandaşlara teslim edildi. “Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması”nda en çok pil toplayan okulların da ödülleri protokol tarafından sahiplerine takdim edildi.