Spor dünyasında 1 yıl böyle geçti

Dolu dolu bir yılı daha geride bıraktı. 2016 yılında Beşiktaş, Galatasaray Odeabank’ın şampiyonluklarının yanı sıra düşen uçak kazaları gibi üzücü olaylar da yaşandı.

2016 yılında sportif alanda birçok önemli başarılar kazanılırken, aynı zamanda kötü olaylarda yaşandı. Beşiktaş’ın 7 yıl sonraki şampiyonluğu, Medipol Başakşehir’in yükselişinin yanı sırada Muhammed Ali’nin ölümü, Chapecoense uçağının düşmesi gibi birçok kötü olaylar da meydana geldi.



Şampiyon Beşiktaş

Tüm sezon boyunca başarılı maçlar çıkarıp, taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda şampiyon oldu. Şenol Güneş’in talebeleri, siyah-beyazlılara 7 yıl sonra mutlu sona ulaştırırken, şampiyonluk sayısını ise 14’e yükseltti. Şenol Güneş ise teknik direktörlük kariyerinde ilk kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.



Galatasaray Odeabank, Eurocup şampiyonu

Euroleague alınmayan Galatasaray Odeabank, 2015-2016 sezonunda Eurocup’ta mücadele etti. Rakiplerini tek tek geçerek finale yükselen sarı-kırmızılılar, finalde rövanş maçında Fransız ekibi Strasbourg ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda şampiyonluk için mücadele etti. Rakibi iki maç sonunda mağlup eden Galatasaray Odeabank, Eurocup’ta şampiyon oldu.



Fenerbahçe, Euroleague’de final oynadı

Fenerbahçe, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen THY Euroleague Final-Four’da final oynama başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Laboral Kutxa’yı yenerek finalde CSKA Moskova’nın rakibi oldu. Üstün götürdüğü maçı uzatmalarda kaybeden Fenerbahçe, ikinci oldu.



Galatasaray, iki kupa kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleden Podolski’nin tek golü ile 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, kupayı 17. kez müzesine götürdü. Süper Kupa’da da Beşiktaş’ı mağlup eden Galatasaray, kötü geçirdiği sezonu 2 kupa ile kapadı.



Milli takım, Euro 2016’da istenileni veremedi

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti. Türkiye İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile D Grubu’nda yer aldı. Kötü sonuçlar alan millilerde şampiyonası sonrası tartışmalarda başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile milli futbolcu Arda Turan arasında yaşanan gelişmeler bu yılın önemli olaylarındandı.



Rio’da 8 madalya kazanıldı

Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye, toplamda 8 madalya kazandı. Güreşte Taha Akgül altın madalya, Rıza Kayaalp ve Selim Yaşar gümüş, Cenk İldem ve Soner Demirtaş da turnuvayı bronz madalya aldı. Tekvandoda Nur Tatar ve atletizmde Yasmani Copello Escobar, bronz madalya, halterde Daniyar İsmayilov gümüş madalya aldı.



Portekiz, tarihe geçti

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz, ev sahibi Fransa’yı uzatmalarda 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Portekiz’e tarihi zaferi getiren golü 109. dakikada Eder kaydetti.



Muhammed Ali, vefat etti

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali, 74 yaşında vefat etti. Dünyanın en tanınan sporcularından olan Ali’nin parkinson hastalığından dolayı öldüğü açıklandı.



Chapecoense uçağı düştü

2016 yılının üzücü olaylarından biri de Chapecoense’nin geçirdiği uçak kazası oldu. Chapecoense oyuncularının aralarında bulunduğu 81 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Kolombiya’nın Medellin kenti yakınlarında düştü. Kazada 71 kişi hayatını kaybetti.



Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İspanyol ekibi olan Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İtalya’da oynanan maçta rakibini penaltılarda mağlup eden Real Madrid, 10. kez kupayı müzesine götürdü. Zinedine Zidane’nin öğrencileri ayrıca Sevilla’yı 3-2 yenerek Süper Kupa’yı ve Japonya’nın Kashima Antlers takımını, uzatma sonunda 4-2 yenerek de FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.



Medipol Başakşehir fırtınası

2016 yılında Medipol Başakşehir fırtınası esti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig’de başarılı dönem geçiren turuncu-lacivertliler, üst üste 2 sezon ligi 4. bitirmişti. 2016-2017 sezonunda da başarısını sürdüren Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamladı.