Spor gündeminin Eylül ayı raporu açıklandı

Eylül ayında en çok konuşulan kulüp başkanı Ali Koç, en çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu.

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporunu açıkladı. Yaz transfer döneminin ardından oluşturdukları kadrolarla hedeflerine ulaşmayı amaçlayan kulüplerin kıyasıya mücadelesi, Spor Toto Süper Lig'in başladığı 10 Ağustos'tan bu yana sürmeye devam etti. Eylül ayı spor gündeminde takım karşılaşmaları kadar ödül törenlerinden haberler de yer aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Futbolun Süperleri' ödül töreni gerçekleşti, ligde geçen sezonun en iyileri ödüllendirildi.

Beşiktaş tarihinin en iyi sıralamasında

UEFA'nın açıkladığı Eylül ayı sıralamasında kendisine 19'uncu sırada yer bulan Beşiktaş, kulüp tarihinin en iyi sıralamasına kavuştu. Özellikle son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla puan ortalamasını yükselten siyah-beyazlılar, Chelsea, Tottenham, Benfica ve Lyon gibi Avrupa'nın üst düzey ekiplerini geride bıraktı.

Çin pazarına açılmak için de çeşitli girişimlerde bulunan Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69'uncu kuruluş yıl dönümünde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang, başkonsolosları Cui Wei ve Liu Zengxian, Fikret Orman'ın davetlisi olarak Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını stadyumda izledi. Ayrıca, karşılaşma öncesinde reklam tabelalarında Türkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere 'Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü kutlu olsun' mesajı yer aldı. Son dönemde dünya medyasının ilgisini üzerine çeken Beşiktaş, Eylül ayında 117 bin 813 haberle konuşularak listenin ilk sırasına yerleşti.

Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Burak Yılmaz, manşetlerde yer aldı

Sezon başındaki sakatlığı ve yönetimle yaşadığı kriz nedeniyle sık sık gündeme gelen Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmuştu. Kulübü Trabzonspor'dan 860 bin euroluk alacağı için TFF'ye başvuran ve 2 yıl daha kontratı bulunan Yılmaz'ın, 3 yıllık sözleşmesi gereği toplam 10.65 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Son bir yılın yüzde 38'ini sakatlıklarla geçiren futbolcu, kazancı ile de Süper Lig'in en fazla maaş alan yerli futbolcusu durumunda bulunuyor. Yeşil sahalardaki performansı dışındaki konularla da gündemdeki yerini koruyan Burak Yılmaz, hakkında çıkan 17 bin 262 haber ile Eylül ayında en çok konuşulan futbolcu oldu.

Emre Akbaba, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde 4 milyon euro bedelle Aytemiz Alanyspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Emre Akbaba, gerek kulüp takımında gerekse Milli Takım'da gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı. Sarı-kırmızılılara olaylı bir şekilde transfer olduktan sonra A Milli Futbol Takımının İsveç karşısında 2-0'dan 3-2 kazandığı maçın da mimarı olan genç futbolcunun geçtiğimiz ay 16 bin 187 haberin konusu olduğu belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç zirvedeki yerini korudu

UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre'nin Nyon kentinde toplandı. Türkiye adına sunumu gerçekleştiren kişiler arasında Ali Koç da bulunuyordu. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye'nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Başkan, İsviçre'den döndükten kısa süre sonra Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Koç'un, 3-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli taraftarların arasına giderek, "Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum" dediği iddia edildi. Yöneticiliği kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Ali Koç, Eylül ayının 17 bin 408 haberle en çok konuşulan kulüp başkanı oldu.

En çok konuşulan teknik direktör Fatih Terim oldu

2018-19 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu puan durumuna göre birinci sırada yer alan Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, yönetimindeki 299 lig maçında 196 galibiyet, 65 beraberlik alırken, 38 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. 'Futbolu Süperleri' ödül töreninde Yılın Süper Teknik Direktörü seçilen deneyimli çalıştırıcı, 33 bin 146 haberle medyada yer aldı.