Spor İletişim Sertifika Programı başlıyor

4 Kasım Pazar günü yapılacak zorunlu burs sınavının ardından programa katılmaya hak kazananlar için kayıtlar 28 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek.

2005 yılında 'Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi' ismiyle YÖK tarafından onaylı spor araştırmaları merkezi olarak kurulan ve 2012 yılından itibaren 'Spor Çalışmaları Merkezi' adı altında spor ve sosyal bilimler alanlarında eğitim programları, konferanslar ve seminerler düzenleyen merkez 2018-2019 akademik yılında da eğitimlerine devam ediyor.

Yapılan duyuruya göre 2018-2019 akademik yılında Spor İletişim Sertifika Programı, spor medyası ve spor endüstrisinde çalışmak isteyenler için eğitime başlıyor. 4 Kasım Pazar günü yapılacak zorunlu burs sınavının ardından programa katılmaya hak kazananlar için kayıtlar 28 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek. Sertifika programının ilk dersi 1 Aralık'ta başlarken, program 21 Nisan'da sona erecek. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan program toplamda 15 hafta sürecek.

Geride kalan on üç sene içerisinde binden fazla mezun verilen sertifika programları sayesinde yüzlerce kişiye spor sektöründe çalışma ve staj imkanı sağlamış buldu. Programın en önemli hedefi, bu sayıyı her geçen yıl arttırarak spor medyasına eğitimli ve kalifiye genç bireyler kazandırmak.

Programda eğitim veren isimler arasında Banu Yelkovan, Kaan Kural, Bağış Erten, Murat Ağca, Fuat Akdağ, Emek Ege, Caner Eler gibi spor basınının önde gelenleri bulunuyor. Spor İletişimi Sertifika Programı, medya kuruluşları ve spor endüstrisi dahilinde basın ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışmak isteyen veya bu alanlarda deneyim ve bilgi sahibi olmak isteyen herkese açık. Katılım için herhangi bir ön koşul aranmıyor. Programa katılmak isteyenler Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesinden başvurularını yapabilecekler.