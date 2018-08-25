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25 Ağustos 2018 21:13

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altay: 5

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altay: 5

25 Ağustos 2018 21:13

Lig’in 3. haftasında İstanbulspor evinde Altay’ı ağırlıyor. Müsabaka Altay’ın 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel’in şutu kaleci Muhammed’in kucağında kaldı.


33. dakikada Özgür’ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


43. dakikada Eugenio’nun sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


56. dakikada Eugenio’nun sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Paixao’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3


57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kappel’in ceza sahası içine çalımlarla girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4


63. dakikada Muhammed Demirci’nin ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş direğin yanından auta çıktı.


72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bauque’nin çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Emre kornere çeldi.


90+2. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Aganovic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Emrah Ünal xx, Anıl Usta xx


İstanbulspor: Muhammed xx, Muhsin xx (Etoga dk. 46 x), Muhammed Ali xx, Wellington xx, Tuncer xx, Eslem xx, Cajic xx, Muhammed Demirci xx (Muammer dk. 63 x), Barış xx, İbrahim Yılmaz xx


Yedekler: Umut, Ali , Halil, Perovic, Bauque


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Altay: Emre xx, Yasin xx, Gençer xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Ferhat xx, Metin xx (Atakan dk. 57 x), Kappel xxx, Aganovic xxx, Eugenio xx (Hüsamettin dk. 66 x), Paixao xxxx (Murat dk. 75 x)


Yedekler: Ivanov, Egemen, İbrahim Akın, İhsan


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Goller: Paixao (dk. 33, 43 ve 56), Kappel (dk. 57), Aganovic (dk. 90+2) (Altay)


Kırmızı Kart: Onur Ergün (dk. 40) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Özgür Özkaya, İbrahim Öztürk, Atakan, Kappel (Altay) Wellington, İbrahim Yılmaz, Muammer (İstanbulspor)




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