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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin indirdiği topta Eren'in şutu direğin yanından auta çıktı.


18. dakikada Eslem'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali'nin şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.


27. dakikada Eren'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un kafasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


69. dakikada Muhammed'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Eslem'in şutu karambolde Ali Dere'ye çarpıp auta çıktı.


88. dakikada topla buluşan Barış'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


90+2 dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış'ın şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ali Can Alp


İstanbulspor: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya (Muhsin dk. 46), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Halil Yılmaz, Eslem Öztürk, Cajic, Murat Duruer (Muhammed Demirci dk. 59), İbrahim Yılmaz, Ali Dere (Barış dk. 72), Perovic


Yedekler: Alperen, Arif, Şiyar Kepir, Tuncer


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Adanaspor: Karacic, Digao, Diniz, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdülkadir Özdemir, Hakan Barış, Bumba (Gökhan dk. 69), Eren Keleş, Doğanay Kılıç (Renan, dk. 85 ?), Kone (Andaç dk. 77)


Yedekler: İrfan, Göksu, Emre


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Gol: Onur (dk. 27) (Adanaspor), Barış (dk. 88) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Halil Yılmaz, Murat Duruer, Wellington (İstanbulspor), Diniz, Hakan (Adanaspor)

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