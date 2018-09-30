Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 7. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Yusuf'un ceza sahası içine verdiği pasta Akabueze'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Wellington'un şutunu kale çizgisinden savunma çıkardı.
10. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ümit'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
16. dakikada Muhsin'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim'in kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Melih'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
56. dakikada orta sahada topu alan İbrahim'in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Cajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Melih'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı
İstanbulspor: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil, Wellington, Murat Duruer, Arif Morkaya (Muhammed Demirci dk. 56), Cajic, Bauque (Mohammed Sammed dk. 46), Onur Ergün, Barış Örücü (Perovic dk. 72), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alperen, Ali Dere, Tuncer, Ali Kurt
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (Hayrullah dk. 54), Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Akabueze, Mustafa Durak, (Umut dk. 62) Özgürcan Özcan (Etoundi dk. 89 ?)
Yedekler: Gökhan, İsmail, Dimov, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit (dk 10), Melih (dk. 42) (Boluspor) Cajic (dk. 56) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Murat, Mehmet (İstanbulspor) Melih, Diarra, Uğur, Umut (Boluspor)