Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Balıkesirspor: 0

Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Müsabaka İstanbulspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanatta Ali Dere'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic oyun alanı içine çeldi. Dönen topa bir kez daha vuran İbrahim'in şutu üst direkten dönüp Cajic'in önünde kaldı. Cajic topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada orta sahada topla buluşan Otoo'nun verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan içeri giren Abdülkadir'in şutu direğin yanından auta çıktı.

36. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahası içinde buluşan İbrahim'in şutunu kaleci Vukovic oyun alanı içine çeldi.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Duhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta kaleciyi çalımlayan Halil topu ağlara gönderdi. 2-0

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cajic'in ceza sahası içine verdiği topta İbrahim'in aşırtmasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

64. dakikada Belleck'in verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın şutu üstten auta çıktı.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada oluşan karambolde İbrahim'in vuruşunu savunma kornere çıkardı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sinan Dereci, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

İstanbulspor: Alperen, Duhan, Etoga, Wellington, Clesio, Onur, Ali Dere (Barış dk. 85 ?), Cajic (Muhammed Demirci dk. 72), Arif, İbrahim, Halil (Muhsin dk. 63)

Yedekler: Umut, Murat, Akaminko, Muhammed Ali

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Balıkesirspor: Vukovic, Okan, Uğur, Glumac, Bülent, Cumali, Muhammed Ali (Nizamettin dk. 46) (Foxi dk. 68), Sedat, Otoo (Beleck dk. 56), Furkan, Abdülkadir

Yedekler: Atilla, Mehmet, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Cajic (dk. 19), Halil (dk. 38), İbrahim (dk. 44) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Sedat, Furkan, Glumac (Balıkesirspor), İbrahim, Alperen (İstanbulspor)