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14 Ağustos 2018 00:14

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 4 - Afjet Afyonspor: 3

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 4 - Afjet Afyonspor: 3

14 Ağustos 2018 00:14

Lig’in 1. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


22. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Muhammed Demirci’nin ortasında Mehmet Sedef’in yaptığı ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarına gönderdi. 1-0


32. dakikada sol kanattan Ali Dere’nin yerden ortasında uygun durumda bulunan Muhammed Demirci, sert bir vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderi. 2-0


58. dakikada Muhammed Demirci’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, savunmadan seken topa ceza sahası sol çaprazında gelişine vuran Ali Dere, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


60. dakikada Muhammed Demirci’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Örücü, düzgün bir vuruşla, topu ağlara gönderdi. 4-0


82. dakikada sol taraftan Yasin Yener’in ortasında kale önünde Ersel’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1


90+1. dakikada Erdi Zengin’in pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin Yener’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2


90+2. dakikada sağ kanattan Türker Toptaş’ın ortasında Oltan’ın volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Hüseyin Aylak xx


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Muammer Sarıkaya xx, Wellington xx, Muhammed Ali Kurt xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Barış Örücü xx (Bauque dk. 65 x), Muhammed Demirci (Perovic dk. 78 x), Ali Dere (Sammed dk. 70 x), İbrahim Yılmaz xx


Yedekler: Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Patrick, Umut


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Afjet Afyonspor: Rybka, Mehmet Sedef xx (İsmet Benli dk. 62 xx), Ali Kılıç xx, Nazmi Candoğan xx, Arapi xx, Türker Toptaş xxx, Erdi Zengin xx, Sinan Özkan (Ersel Aslıyüksek dk. 53 xx), Yasin Yener xx, Mendy xx, Alves xx (Oltan Karakullukçu dk. 46 xx)


Yedekler: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Timuçin Aşşçıgil, Aykut Uluç


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Goller: Mehmet Sedef (dk. 22 kk.), Muahmmed Demirci (dk. 32), Ali Dere (dk. 58), Barış Örücü (dk. 60) (İstanbulspor) Ersel Aslıyüksek (dk. 82), Yasin Yener (dk. 90+1), Oltan (dk. 90+2) (Afjet Afyonspor)


Sarı kartlar: Barış Örücü, Tuncer Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Sammed (İstanbulspor), Sinan Özkan, Yasin Yener, Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)




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