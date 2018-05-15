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15 Mayıs 2018 18:05

Spor Toto 1. Lig Play-Off: Ümraniyespor: 1 - BŞB Erzurumspor: 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-Off: Ümraniyespor: 1 - BŞB Erzurumspor: 2

15 Mayıs 2018 18:05

Lig’in Play-Off 2. maçında Erzurumspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor’a konuk oldu. Konuk ekip rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.



Maçtan dakikalar


18. dakikada kazanılan kornerde Bahadır soldan ceza sahası içine gönderdi. Appindangoye savunmanın arasından yükselip kafayı vurdu ancak üstten dışarı gönderdi.


20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mücahit, uzun mesafeden direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Hakan son anda gole engel oldu.


34. dakikada ceza sahasına gönderilen ortayı Rangelov kafayla indirdi. Topla buluşan Merthan şutunu çekti ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.


57. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Hakan Arslan soldan bindirip son çizgiye indi. Bu futbolcunun ortasında arka direkte Burhan Eşer kafayı vurdu, savunmaya çarpan top çizgiyi geçti ve hakem orta noktayı gösterdi. 0-1


60. dakikada Rangelov’un şutunda savunmadan dönün top Drole’ün önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


67. dakikada Tolga Ünlü’nün sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Nobre kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.


76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Drole’ün sert şutunda top savunmadan dönerek yine bu futbolcunun önünde kaldı. Drole tekrar vurdu ancak direğe çarpan top auta gitti.


85. dakikada Nobre’nin pasıyla topla buluşan Gökhan Karadeniz, ceza sahası içine girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.


88. dakikada Clelton’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Tarık kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.


90. dakikada Nobre’nin pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta çıktı.


90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Cleyton sağdan ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Merthan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1


90+7. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Erzurumsporlu oyuncular paslaşarak kullandı. Son olarak Bekamenga topla buluştu ve ceza sahası dışından sert vurarak takımını tekrar öne geçirdi. 1-2



Stat: Ümraniye Şehir Stadı


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx


Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Merthan xx, Appindangoye xx, Mücahit xx, Bahadır x (Cleyton dk. 61 x), İbrahim xx, Timur xx (Tarık dk. 84 ?), Vasilogiannis x (Serdar dk 61 xx), Drole x, Rangelov x


Yedekler: Metin, Mustafa, Bulut, Mehmet Sedef, Samet, Emircan, Tarık


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


BŞB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Tolga xxx, Acka xx, Lokman xxx, Hakan Arslan xxx, Taylan xxx (Gökhan dk. 81 ?), Scuk xx, Burhan xxx, Metin xxx (Trtovac dk. 86 ?), Erhan xxx (Savage dk. 74 x), Nobre xxx


Yedekler: Ahmet, Abdülkadir, Selim, Muhammed, Erman, Muammer


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Burhan Eşer (dk. 57), Bekamenga (dk. 90+7) (BŞB Erzurumspor), Merthan (dk. 90+2) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Burhan, Metin, Suck, Hakan Canbazoğlu (BŞB Erzurumspor), Mücahit, Merthan, Oğuz (Ümraniyespor)




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