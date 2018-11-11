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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


36. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Vasilogiannis'in sert şutunu kaleci kornere çeldi.


42. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu Altınordu savunması çizgiden çıkardı.


43. dakikada Madinda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz'un yerden şutu yandan dışarı çıktı.


70. dakikada ceza yayı üzerinde Leandrinho'nun sert şutunu kaleci Erce kurtardı.


90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan'ın şutunu Burak kornere gönderdi.


90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Sinan'ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna


Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan (Alaaddin Okumuş dk. 68), Appindangoye, Emircan Altıntaş (Atabey dk. 61), Muhammed Gönülaçar (Recep Aydın dk. 55), Serkan Göksu, Leandrinho, Madinda, Vasilogiannis


Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Bahadır Taşdelen, Timur Temeltaş


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Muhammed Mert (Hüseyin Atakan dk. 59), Murat Uçar (Anıl Koç dk. 82 ?), Sefa Yılmaz, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli, Serdar Deliktaş (Berkay Samancı dk. 73)


Yedekler: Erhan Erentürk, Recep Yemişci, Ali Yaşar, David Kılınç, Berkay Samancı


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Sarı kartlar: Oğuz, Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan, Murat Uçar (Altınordu)

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