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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


56. dakikada sağ taraftan Ahmet İlhan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte bulunan Alper'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.


62. dakikada sol tarafta Ümraniyespor savunmasının hatasıyla topu kapan Alper'in ceza sahası içinde çalım atarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


67. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Sessegnon'un şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


81. dakikada ceza sahası dışından Leandrinho'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.


83. dakikada Selçuk Şahin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül


Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahid, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Alaattin Okumuş dk. 72) Dialiba (Atabey Çiçek dk. 46), Emircan Altıntaş, Madinda (Vasilogiannis dk. 64), Leandrinho


Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason (Mahmut Boz dk. 63), Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon (Rahmetullah Berişbek dk. 87 ?), Jailton (Nadir Çiftçi dk. 82), Nobre


Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Bady


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Alper Uludağ (dk. 62), Nadir Çiftçi (dk. 83) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Arnason, Alper Uludağ (Gençlerbirliği) Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Ümraniyespor)

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