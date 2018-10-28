Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol taraftan Galip'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.
45+2. dakikada Kosecki'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Erdal topla buluştu. Kaleci Burak ile karşı karşıya kalan Erdal'ın ortaya çevirdiği topa Emre Nefiz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada Ümraniyespor savunmasından atılan uzun topu önünde bulan Leandrinho, ceza sahası içine içine girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada Vasilogiannis'in sağ kanattan ortasında İsmail Konuk'un yaptığı ters vuruşta kaleye yönelen meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emircan'ın arka direğe verdiği pasta Leandrinho takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak (Yasir Subaşı dk. 78), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Madinda (Merthan Açıl dk. 89 ?), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Leandrinho dk. 46)
Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Recep Aydın, Dialiba
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Berk Yıldız dk. 58), Galip Güzel, Kosecki, Emre Nefiz (Batuhan Karadeniz dk. 74), Kage (Erdal Öztürk dk. 13), Pote
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Anderson, Murat Akın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Emre Nefiz (dk. 45+2) (Adana Demirspor), Leandrinho (dk. 48 ve 70) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Erdal Öztürk (dk. 90+4) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Traore, Pote, Galip Güzel (Adana Demirspor)