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17 Ağustos 2018 19:02

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

17 Ağustos 2018 19:02

Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adanaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibin penaltı atışında Leandrinho’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


90+2. dakikada sol taraftan Emircan’ın pasında Timur’un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karacic kornere çeldi.


90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ahmet Dereli’nin ortasında arka direkte Fecsezin’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Ümraniye Belediyesi


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye xx, Mucahit Albayrak xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 88 ?), Timur Temeltaş xx, Emircan Altıntaş xx, Recep Aydın xx, Dialiba xx (Vasiligioannis dk. 83 ?), Leandrinho xx (Atabey Çiçek dk. 58 x)


Yedekler: Metin, Alaattin Okumuş, Tarık Tekdal


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Adanaspor: Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Emre Can Coşkun dk. 22 x), Göksu Alhas, Hakan Barış, Kenan Karışık (Ahmet Dereli dk. 46 x), Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Bumba, Feczesin


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Özkan Taştemur, Yüksel Şişman, Erhan Keleş


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Recep Aydın (dk. 29), Leandrinho (dk. 33 pen.) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Bumba, Hakan Barış, Veli Kızılkaya (Adanaspor), Merthan Açıl, Appindangoye, Recep Aydın, (Ümraniyespor)




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