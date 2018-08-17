Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adanaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibin penaltı atışında Leandrinho’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+2. dakikada sol taraftan Emircan’ın pasında Timur’un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karacic kornere çeldi.
90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ahmet Dereli’nin ortasında arka direkte Fecsezin’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye xx, Mucahit Albayrak xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 88 ?), Timur Temeltaş xx, Emircan Altıntaş xx, Recep Aydın xx, Dialiba xx (Vasiligioannis dk. 83 ?), Leandrinho xx (Atabey Çiçek dk. 58 x)
Yedekler: Metin, Alaattin Okumuş, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Adanaspor: Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Emre Can Coşkun dk. 22 x), Göksu Alhas, Hakan Barış, Kenan Karışık (Ahmet Dereli dk. 46 x), Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Bumba, Feczesin
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Özkan Taştemur, Yüksel Şişman, Erhan Keleş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Recep Aydın (dk. 29), Leandrinho (dk. 33 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Bumba, Hakan Barış, Veli Kızılkaya (Adanaspor), Merthan Açıl, Appindangoye, Recep Aydın, (Ümraniyespor)