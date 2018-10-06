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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Denizlispor: 0

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, sahasında Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan yaptığı yerden ortada top Aissati'den döndü. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Madinda'nın gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


11. dakikada sol taraftan Mücahid'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten oyun alanına döndü.


16. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emircan Altıntaş'ın dışarı çıkardığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Madinda'nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Stachowiak kornere çeldi.


20. dakikada Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Altıntaş'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


59. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ziya Alkurt'un sıfıra inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


66. dakikada sol taraftan Mücahit Albayrak'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.


84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emircan Altıntaş'ın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta


Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Emircan Altıntaş, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dialiba dk. 83 ?), Serkan Göksu, Madinda (Bahadır Taşdelen dk. 86 ?), Leandrinho (Atabey Çiçek dk. 67)


Yedekler: Metin Erol, Alaattin Okumuş, Timur Temeltaş, Bulut Kaya


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Denizlispor: Stachowiak, Abdulkerim Bardakçı, Mehmet Taş (Burak Çalık dk. 46), Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan (Himmet Ertürk dk. 83 ?), Deniz Vural, Aissati, Ziya Alkurt, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz (Cihan Özkaymak dk. 76)


Yedekler: Kaan Güler, Cenk Güvenç, Gökhan Süzen, Muhammet Ertürk, Mbamba


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Madinda (dk. 7), Emircan Altıntaş (dk. 20 ve 84) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakçı, Recep Niyaz, Alperen Babacan (Denizlispor), Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

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